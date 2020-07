Los artistas cubanos se quedan sin salarios por "falta de dinero"

Miles de artistas no han recibido su salario correspondiente a junio, cuya fecha de consignación prevista era el 15 de julio, por "falta de dinero". Los afectados, que pertenecen a un sector paralizado por la pandemia, estaban recibiendo el 60% de su sueldo, pero ahora deberán esperar al menos hasta el 1 de agosto, según contaron fuentes del sector a 14ymedio.

En abril pasado, la ministra de Trabajo, Marta Elena Feitó Cabrera, aseguró que durante el primer mes en que los empleados estatales no pudieran ejercer su labor recibirían el 100% del salario, una cifra que pasó a ser del 60% en los meses posteriores. Sin embargo, cantantes, humoristas, bailarines, actores y artistas circenses denuncian no haber cobrado junio.

Los artistas más perjudicados por el retraso son aquellos contratados por la Empresa comercializadora de la Música y los Espectáculos Adolfo Guzmán, la Agencia de Espectáculos Artísticos TurArte y la Empresa Provincial de la Música y los Espectáculos Ignacio Piñeiro. Las tres entidades han justificado la demora con falta de recursos o problemas burocráticos para cumplir con su obligación.

Los artistas más afectados son los que están bajo el llamado "régimen comercial". Estos trabajadores gestionan sus contratos mayoritariamente y entregan a la empresa que los representa un 15% de sus ganancias. El resto, los de régimen subvencionado, tienen una cantidad fija, se presenten ante el público o no. Artistas de edad avanzada, trovadores afines al Gobierno y grupos de folclor suelen estar en esta categoría.

"Pregunté en mi empresa y me dijeron que no sabían si se pagaría este mes. ¿Cómo se supone que vamos a comer si toda la programación está cancelada?", cuestiona Carlos, un músico que ha dejado de recibir los ingresos extra que antes lograba en algunas de sus presentaciones en locales nocturnos. Con los espectáculos cancelados y las fronteras cerradas al turismo internacional los artistas han vivido meses muy difíciles.

Aunque en situación normal los artistas contratados en "régimen comercial" no reciben un salario fijo, el pasado 6 de abril, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) y el Instituto de la Música (ICM) anunciaron que respaldarían salarialmente a todas las personas vinculadas con el espectáculo independientemente del tipo de relación laboral. En el caso de los comerciales se decidió también un aplazamiento de todos los pagos tributarios.

Lázaro vive de acompañar los fines de semana con su guitarra a un cantante de música tradicional, boleros y guarachas en el patio de un importante hotel del municipio de Playa, en La Habana. Hasta hace unos meses el músico tocaba una y otra vez junto a la piscina del alojamiento los acordes de canciones legendarias como Nosotros, El cuarto de Tula y Dos gardenias. Pero la pandemia lo ha dejado sin trabajo.

"Era rara la noche que no me iba con 30 o 40 CUC de propina de los clientes, así que se puede decir que tenía un nivel de vida alto que me permitía comprar y hacer lo que quisiera, pero nunca pude guardar para tiempos difíciles porque mantengo económicamente a mi mamá, mi esposa y mis dos hijos", explica Lázaro a este diario. "De la noche a la mañana todo se terminó y ahora dependo de lo que me pague la empresa, así que este retraso me tiene con el agua al cuello".

"No puedo esperar hasta el 1 de agosto, porque tengo deudas y en mi casa no hay dinero ni para comprar comida", lamenta este guitarrista que hasta hace poco podía moverse en taxi, pagarse unas vacaciones anuales en algún hotel nacional e incluso pudo hacer un viaje a Cancún con su esposa.

En los últimos años, los retrasos o impagos del salario en el sector de la música han sido habituales, alcanzando incluso a figuras relevantes y llegando a las páginas de la prensa oficial a finales de 2019. La situación actual lleva a pensar que seguirá repitiéndose.

