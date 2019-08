El dólar aumenta su valor en el mercado informal cubano

El precio del dólar ha subido en la última semana en el mercado informal cubano. La moneda estadounidense pasó de comprarse en 0,95 y 0,96 CUC en las redes informales de la Isla a alcanzar el actual 1,02 por cada USD e incluso 1,05 CUC, reportó inicialmente El Toque. Una subida que ocurre poco después de que el Gobierno decretó un aumento salarial y precios ‘topados’ para varios productos.

Este domingo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana una trabajadora intentaba convencer a varios extranjeros para que le vendieran sus dólares. "Cambio 1 por 1", decía en voz baja, mientras evitaba las cámaras de seguridad de la terminal aérea. El precio de compra que proponía era ligeramente más bajo del que se encuentra actualmente en las calles.

En las cajas de cambio estatales, las únicas permitidas en el país, 1 dólar se compra por 0,87 CUC porque las autoridades imponen un arancel del 10% y una comisión del 3%

Los especialistas señalan varias causas que han provocado el aumento del valor dólar, entre ellas el temor a una unificación repentina de las dos monedas de circulación local, el CUP y el CUC. Apalancarse en "los verdes", como se les llama popularmente a los billetes estadounidenses, es una opción que están tomando muchos viajeros nacionales, emprendedores y personas que quieren preservar sus ahorros.

A eso se le suma un descenso en la llegada de turistas a la Isla, especialmente de los provenientes de Estados Unidos. La caída ha hecho a las autoridades reajustar la cifra de viajeros que se espera visiten el país a lo largo de 2019. El nuevo estimado es de 4,3 millones en lugar de los 5,1 millones que se habían proyectado inicialmente, algo que incide en una disminución de divisas en las arcas estatales sino también en los negocios privados.

Linet, una vecina San José de las Lajas, en Mayabeque, dijo a 14ymedio que en la provincia de Mayabeque se está pagando el dólar a 1,03 pero que "la gestión cada día se hace más difícil". Cuenta que "conseguirlo a 0,98 es muy difícil" y cuando se logra no es en las cantidades que ella necesita. La joven, viaja con frecuencia a Panamá a comprar equipos electrónicos, ropa, artículos varios, celulares, aires acondicionados y para mantener su negocio necesita contar con dólares.

En los sitios digitales de clasificados son comunes los anuncios de venta de casas o vehículos en los que el propietario pide que el monto de la transacción sea en dólares

Para el economista Pedro Monreal el dólar "es un animal difícil de domar" porque ha sido la más "topada" de todas las "mercancías" durante un largo periodo de tiempo pero que "sigue funcionando en mercados ilegales que son muy dinámicos".

"Tiene una diferencia respecto al boniato o la cerveza: es el recurso más escaso en la economía", apunta.

Recientemente el economista y ex empleado del Banco Central de Cuba, Pável Vidal, publicó una columna en la revista cubanoamericana OnCuba donde alertaba de los problemas que traería consigo el aumento salarial en la Isla.

"En los años noventa se aprendió la lección", escribió Vidal sobre los difíciles años de crisis económica tras el fin de los subsidios soviéticos. El economista aseguró que durante esa época se crearon grupos de trabajo del Ministerio de Economía y Planificación, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y Precios, y el Ministerio de Comercio Exterior para evitar que el peso se devaluara y se perdiera la confianza en la moneda cubana. A pesar de la inflación y los fuertes recortes, la Isla supo sortear la crisis, pero esos grupos ya no están o no se les escucha, aseguró Vidal.

"Los argumentos, explicaciones y acciones tomadas este año por los funcionarios del gobierno cubano son impresentables ante las lógicas de los grupos de trabajo que durante años cuidaron la estabilidad del peso cubano y propiciaron la desdolarización de la economía a comienzos de siglo", agregó.

Para Guillermina, una anciana cienfueguera que tiene un hijo en Miami, los dólares son "un resguardo".

"Mi hijo vino hace como un mes y me trajo 2.000 dólares porque está muy asustado con lo que está pasando con Trump y tiene miedo de que no puedan enviar más remesas. Me advirtió que no puedo cambiarlos a CUC porque si la economía se cae me voy a quedar sin nada", dijo vía telefónica a 14ymedio.

Guillermina todavía recuerda cuando Fidel Castro decretó el cambio obligatorio de billetes en 1961 y teme que pueda suceder algo parecido

En una sorpresiva decisión, Castro anunció que la moneda corriente dejaba de ser válida y las cuentas bancarias solo serían reconocidas por menos de 10.000 pesos, aunque el cuentahabiente poseyera más dinero. Fue un golpe pensado para anular los recursos de los anticastristas, pero durante muchos años ha generado el temor de que ocurra algo similar, apunta Guillermina.

En los últimos meses han aumentado los rumores sobre una unificación monetaria que dejará en circulación solo el peso cubano (CUP), la moneda con la que actualmente se pagan los salarios y en la que se cobran los productos del mercado racionado y las tarifas del agua, la electricidad y el gas, entre otros servicios públicos.

