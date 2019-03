Las autoridades responsabilizan a los conductores del aumento de muertes en accidentes en Camagüey

El número de fallecidos por accidentes de tránsito en Camagüey se incrementó en 2018 según datos de la Comisión de Vialidad de la provincia, que cifró en 64 los muertos y 647 los lesionados, frente a los 58 y 540 del año anterior.

Con un total de 597 accidentes, las carreteras de Camagüey siguen situándose entre las más peligrosas de la Isla, solo por detrás de La Habana, Matanzas y Villa Clara, y por delante de Holguín y Santiago, todas ellas a la cabeza de siniestralidad. Los municipios más afectados fueron Camagüey con 319, Florida con 55, Sibanicú 27, Esmeralda 21 y Vertientes 20.

Las autoridades ofrecieron los datos aludiendo a las que consideran causas más frecuentes, como los animales sueltos en la vía o la irresponsabilidad de los conductores

Las autoridades ofrecieron los datos aludiendo a las que consideran causas más frecuentes, como los animales sueltos en la vía o la irresponsabilidad de los conductores a los que les fueron impuestas más de 7.000 multas. Camagüey tiene registrados 11.224 choferes a los que la Comisión de Vialidad ha propuesto evaluar con más frecuencia.

Según la Comisión, "tan solo Santa Cruz del Sur y Jimaguayú lograron disminuir los índices de un problema cuyas causas fundamentales se hallan, entre otras, en no prestar la debida atención al conducir y la ingestión de bebidas alcohólicas". Además, añadieron que tanto en Sierra de Cubitas como en Esmeralda aumentó el número de víctimas "todo lo cual presupone la necesidad de continuar exigiendo la recalificación y los estudios psicofisiológicos del conductor, tanto privado como estatal".

Sin embargo, una vez más, los responsables del tránsito eludieron abordar problemas tan visibles como el estado de las carreteras y de los propios vehículos.

"Aquí dice que hasta el kilómetro 500 hay vías en mal estado, pero creo que eso es en todo el viaje desde aquí hasta la Habana. Más que carreteras esto parecen caminos vecinales y los ómnibus de hoy en día no están hechos para eso", explicó a 14ymedio un joven que observaba los carteles informativos colocados en la terminal de ómnibus interprovincial. Las pizarras situadas frente al andén indican los tramos más peligrosos con el fin de que los conductores extremen las medidas de precaución. "Es injusto culpar solamente a los choferes por la ocurrencia de accidentes sin hablar de las malas condiciones de las carreteras", protesta.

"Cuando viajamos nos vemos en la necesidad de montarnos en camiones en mal estado, con tecnologías obsoletas y que ni siquiera fueron concebidos para el transporte de personal", explicó Enrique Fundora. "Siempre que puedo reservo en los ómnibus Yutong, con antelación, para los viajes largos, pero dentro de la provincia no existe esa alternativa y por eso ocurren los desastres".

"Subiendo una loma me crucé con una Yutong y no pude esquivar un hueco de la carretera. El carro perdió la dirección y se metió en la senda contraria"

Sergio Tejeda relató a este periódico cómo un bache pudo acabar con su vida el pasado mes en un grave accidente cuando se dirigía a Camagüey. "Subiendo una loma me crucé con una Yutong y no pude esquivar un hueco de la carretera. El carro perdió la dirección y se metió en la senda contraria, chocando con la rueda trasera de un camión de pasajeros que iba rumbo a Oriente. El bache partió la barra de dirección y provocó el accidente. Gracias a Dios no me sucedió nada a mí, pero la reparación del vehículo me ha costado cerca de 10.000 CUP".

Los vehiculos más involucrados en los accidentes de tránsito son los autos, con 117 casos, seguidos de las motos con 81 y las bicicletas con 53.

En la nota oficial divulgada por las autoridades del sector se enfatiza en que la seguridad vial es de especial atención para la dirección del país, por lo que "la Comisión Provincial de Vialidad exigirá a sus entidades en los municipios el ejercicio de sus funciones, sobre todo porque continuamente sigue creciendo el número de implicados y porque todas las acciones que se asuman para disminuir la accidentalidad son impostergables". Pero nada se dice de mejorar la infraestructura, viabilizar la renovación del parque automotor o facilitar la compra de recambios para los vehículos a precios asequibles.

________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.