La campaña por el Sí invade los preuniversitarios y las facultades

Reuniones, matutinos y charlas en preuniversitarios y facultades de todo el país son algunas de las estrategias que el Gobierno ha puesto en práctica para atraer el voto por el Sí entre los más jóvenes electores, especialmente aquellos que en el referendo del 24 de febrero depositarán por primera vez una boleta en una urna.

Desde que se retomaron las clases en enero, tras la pausa de fin de año, la campaña oficial por el Sí a la nueva Constitución ha aterrizado en las aulas del nivel medio superior y universitario a través de conferencias, conversatorios y clases. Los profesores llaman a ratificar la Carta Magna para "mantener las conquistas de la revolución" y "evitar que el país caiga en manos del enemigo", según testimonios de estudiantes recogidos por 14ymedio.

La promoción del Sí se extiende a las actividades organizadas por la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

El tema se ha hecho presente en los matutinos escolares de todos los centros docentes del Estado, donde abundan las arengas y los llamados a "respaldar la revolución" con el voto afirmativo

"Nos avisaron del nuevo contenido de la asignatura de Preparación para la Defensa el lunes pasado en el matutino", cuenta a este diario un estudiante de 12 grado de un preuniversitario en La Habana Vieja. "Ya dimos la primera clase y todo el tiempo nos hablaron de la importancia de votar por el Sí porque esa era la única manera de proteger la patria de los enemigos y de lograr mantener la salud y la educación gratis", agrega.

El adolescente, que cumplió 16 años en noviembre pasado, asegura que la profesora que imparte la materia afirmó que "el No es contrarrevolucionario" y quienes "voten No quieren destruir el país y todas las conquistas de la revolución". El turno de clases sobre ese tema duró 45 minutos y "todo el tiempo fue sobre la importancia de asistir al referendo y no dejarse influir por los que están llamando a votar No".

Otros testimonios recopilados en Santiago de Cuba, Villa Clara y Sancti Spíritus confirman que se trata de una estrategia a nivel nacional de la que el Ministerio de Educación y el de Educación Superior rechazan dar detalles a preguntas de este diario.

En Santa Clara, Jean Carlo, de 16 años, ha recibido ya dos charlas sobre el tema en su preuniversitario. "A la primera vino un hombre vestido de militar que acompañó a la profesora y dijo que desde Estados Unidos se estaba financiando a los contrarrevolucionarios para que hagan campaña por el No", recuerda.

"El otro turno lo dimos solo con la profesora de Historia y ella nos explicó que estamos en un momento muy importante de la revolución y que si a unos les había tocado asaltar el Cuartel Moncada y a otros pelear en Girón, a nosotros nos tocaba la responsabilidad de pelear por que gane el Sí en el referendo".

En las universidades de toda la Isla, que en el curso 2018-2019 acogen a unos 240.000 alumnos, la campaña oficial por el Sí también se ha iniciado en las aulas, a pesar de que hasta los últimos días de enero los estudiantes de nivel superior se hallan en exámenes de final de semestre y solo asisten a los centros docentes para recibir repasos o hacer las pruebas.

"Todos los días dicen algo, en algún repaso (para las pruebas) o en algún llamamiento de la FEU", cuenta Brandon, de 21 años y matriculado en una de las facultades de la icónica Colina universitaria en La Habana. "Los estudiantes escuchan pero casi nadie pregunta o dice nada, solo oyen", subraya.

La situación recuerda la llamada Batalla de Ideas, una vuelta de tuerca ideológica que impulsó Fidel Castro a inicios de este siglo

Sin embargo con la llegada al poder de Raúl Castro muchos de aquellos programas se desarticularon por falta de recursos. "No es que se hubiera relajado la ideología en las escuelas, mucho menos en las universidades, sino que no había dinero para sostener toda esa maquinaria propagandística", opina, Katty, una licenciada en pedagogía recién graduada.

En la última semana el Gobierno cubano ha reforzado su campaña por el Sí en los medios nacionales y ha colocado publicidad por el Sí en los partidos de béisbol y el noticiero de la televisión nacional. En cambio, los promotores del No o de la abstención no aparecen en ninguno de estos escenarios.

