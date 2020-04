En estado crítico por coronavirus un médico del hospital Calixto García en La Habana

Un médico del Calixto García, en La Habana, está ingresado en “estado crítico” por covid-19 en el hospital militar Luis Díaz Soto, según un parte oficial divulgado este miércoles que no indica la profesión del enfermo y se limita a señalar que se trata de un ciudadano cubano de 42 años que “mantuvo contacto con un viajero procedente de Lombardía, Italia".

Según las fuentes consultadas por 14ymedio en el hospital Calixto García, se trata de un médico originario de Cárdenas que responde a las iniciales de C.J.D. y trabaja en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM). Esas mismas fuentes denuncian las graves deficiencias del material de protección para el personal sanitario y el descontrol de los contagiados ingresados en varias instituciones.

El informe oficial señala que el enfermo presenta " distress respiratorio agudo y está reportado en estado crítico". Los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) no pueden respirar por su cuenta y necesitan la asistencia de un respirador.

Después de mantener un silencio absoluto sobre el personal sanitario afectado por el coronavirus, las autoridades han finalmente reconocido este miércoles que suman ya 25 los profesionales de la salud que han dado positivos en covid-19, entre ellos 14 médicos y 8 enfermeras. En cuanto a la población general, el balance oficial del día es el siguiente: 457 confirmados, 1.732 ingresados, 12 fallecidos y 27 recuperados.

“Es evidente que estamos viviendo un brote intrahospitalario”, cuenta una de las fuentes médicas en el Calixto García. “Hasta el director está aislado, hemos tenido casos positivos en el hospital pero a los médicos no nos han realizado el test PCR (Reacción en cadena de la polimerasa). No hay un protocolo especial para los médicos en este hospital, nosotros terminamos igual que todo el mundo”.

Se queja de la enorme carga de trabajo. “Tengo 31 pacientes, no he dormido en 26 horas. Por eso tuve que ir a hablar con la epidemióloga porque llegaron 11 pacientes con lesiones inflamatorias que salieron en las placas de pulmón pero nada de traslado. Aquí no hay condiciones, estamos todos juntos en un cuartico chiquitico sin aire, sin distancia entre nosotros, a medio metro. No puede haber casos con síntomas respiratorios en este hospital, tiene que haber un hospital para eso”.

La semana pasada las alarmas sonaron también en el hospital Fajardo, en El Vedado, cuando un paciente dio positivo al virus después de estar varios días ingresado. Según el protocolo establecido, cualquier persona que presente síntomas sospechosos debe ser aislada inmediatamente y remitida a un centro dedicado al tratamiento del covid-19. A raíz de ese incidente, 38 empleados del Fajardo recibieron, en la noche del 30 de marzo, una llamada para convocarlos a una zona de aislamiento.

Según confirmó a este diario un empleado del Fajardo, que resultó negativo en la prueba, cinco de los 38 trabajadores dieron positivos en covid-19. “El jueves y viernes siguientes se hizo los test rápidos a todo el personal del hospital y por suerte nadie más dio positivo. Todos estamos molestos porque los directivos autorizaron el ingreso de tres pacientes a pesar de que nosotros insistimos que eran casos sospechosos, y uno de ellos falleció luego”, explica. “Supimos después que habían tenido contacto con un familiar llegado de España pero no lo dijeron al inicio”.

Esta semana siete empleados del Hospital Calixto García dieron positivos, entre ellos el jefe de angiología, varios enfermeros y un auxiliar de limpieza. “La situación no es solo aquí en mi hospital. Uno de los fallecidos era ayudante de cocina en el hospital materno González Coro, he sabido de casos en el Nacional, en Emergencias, y en el Clínico de 26”.

No hay infraestructura para soportar un aumento de casos en Cuba, asegura la misma fuente médica. “No están los medios de protección, solo tenemos un par de guantes, un nasobuco y una bata cuando en realidad deberíamos cambiarnos a cada rato”. Una donación de China, que entregó el lunes 200.000 mascarillas y 2.000 trajes desechables, entre otras cosas, podría aliviar un poco la situación.

Desde su aislamiento en la Escuela Superior de Cuadros del Estado, cerca del Zoológico Nacional, el médico del Fajardo cuenta las condiciones en las que se encuentra desde hace una semana. “La mayoría, como es mi caso, estamos solos en una habitación, todos somos trabajadores sanitarios, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio y empleados administrativos. Todos tuvimos contactos de una forma u otra con el paciente fallecido o sus familiares”.

Cuenta que los cinco colegas que dieron positivo fueron llevados al hospital Salvador Allende, conocido como Covadonga, en El Cerro, que es uno de los centros preparados para recibir casos sospechosos. “Ahí los están medicando, les dan Kaletra (Lopinavir+ Ritonavir) , Hidróxicloroquina e Interferón”.

