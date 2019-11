La coyuntura permanente

En la última semana han vuelto las largas colas en las gasolineras de La Habana para comprar combustible, pero esta vez sin previo anuncio oficial de una mala "coyuntura" energética ni de un barco petrolero que tarda en llegar a la Isla. El déficit no ha estado acompañado de comparecencias de ministros en la televisión, discursos de Miguel Díaz-Canel ni titulares periodísticos llamando a los cubanos a resistir. Es un desabastecimiento sin narrativa.

Aunque la prensa nacional no menciona el problema, en las largas filas, que se extienden cientos de metros, los molestos clientes no paran de especular y tratan de hallar respuestas a lo que ocurre. No faltan los bromistas que aseguran que "al buque venezolano se le poncharon las ruedas" y por eso no ha podido llegar a tiempo, o los que con tono de analistas internacionales aseguran que después del viaje del presidente a Rusia, ahora "los cargueros vienen de más lejos".

Chistes aparte, la sensación más compartida en las calles es que los vaivenes en el suministro de combustible son un problema que llegó para quedarse un buen tiempo en la realidad cubana. Una dificultad que no parece que tendrá solución a mediano ni a largo plazo. Tan largo como las colas que ahora mismo se forman a las afueras de los servicentros.

_______________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.