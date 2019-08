La cubana Clandestina acusa de plagio a la española Zara

El equipo de la marca Clandestina ha denunciado en las redes sociales que la cadena española Zara plagió parte de sus diseños en una línea de ropa que recién lanzó al mercado. Idania del Río calificó de "descaro" la acción y lamentó que una compañía tan grande "tenga que copiar a gente mucho menor en todos los sentidos".

Entre los diseños más populares de Clandestina estuvieron las camisetas con la frase Actually, I am in Havana que ahora reaparece en Zara como Mentally, I am in Havana. El lema inicial surgió cuando Cuba y EE UU vivían un deshielo diplomático y se veía a celebridades norteamericanas paseándose en las calles de la capital de la Isla.

En 2014, Del Río y la española Leire Fernández comenzaron a trabajar en la tienda-taller ubicada en la calle Villegas, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja. "Si quieres tener un diseño de verdad tienes que venir a La Habana y no lo puedes comprar en Zara porque eso es un plagio", comentó Fernández.

Otra similitud de la colección de Zara con los diseños de Clandestina fue cuando lanzaron el pasado año unas camisetas con la frase Delete the drama, que pudiera calificarse como la traducción al inglés de lo que fuera la colección de la marca cubana de abril de 2017, Se acabó el drama.

El video para denunciar esta situación concluye con los trabajadores de la tienda habanera diciéndole a Zara que "tiene que parar", a lo que Del Río agrega: "No es la primera vez".

El pasado mes de junio Clandestina abrió su primera tienda temporal en Estados Unidos y durante varios días, Idania del Río estuvo al frente de un punto de venta en Brooklyn. La firma, que opera a nivel mundial desde 2017 a través de su tienda online, presentó el pasado noviembre su colección País en Construcción en el Museo Nacional de Bellas Artes, en colaboración con Google Cuba.

La marca cubana se distingue por la originalidad de sus diseños. Los pulóveres, bolsos y otras prendas de Clandestina se anuncian como "99 % diseño cubano", algo que los ha definido. En un inicio fueron camisetas y posters de Del Río los que hicieron voltear los ojos de mucho hacía su tienda desde otros países. Luego sumaron a su colección sombreros, juguetes, vasos, fundas para almohadas, además de trabajos por encargo.

