El 74% de los cubanos quiere un cambio político, según una encuesta del OCDH

Un 74% de cubanos está a favor de que se produzcan cambios en la Isla según una encuesta realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Entre los que respondieron afirmativamente a la pregunta sobre un giro en la política de la Isla, el 43,2% prefiere que sean moderados (que cambien solo algunas cosas, 22,8%, y leve, que se modifique lo más molesto, 20,4%). En cambio, un 31,3% que sea radical.

La organización, con sede en Madrid, ha podido entrevistar a 1.082 cubanos (una muestra pequeña, por las dificultades sobre el terreno) en once provincias -quedaron excluidas Guantánamo, Las Tunas, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus- y con paridad absoluta entre hombres y mujeres.

Entre el 26% que no respondió afirmativamente a la pregunta sobre el cambio en Cuba, un 4,3% no sabía, un 7,7% no quiso responder y apenas un 13,5% cree que no hace falta modificar nada.

La encuesta pregunta también sobre los métodos para alcanzar ese cambio. La mayoría, un 42,8% (345), se mostraron a favor de que se produzca promovido desde las altas esferas del Gobierno; un 31% (250) mediante una explosión social y un 13,1% (43) a través de una intervención extranjera. El 13,1% restante (129) no saben, no contestan o prefieren otras opciones no especificadas.

En cuanto a las consecuencias deseadas de un cambio, los números revelan que las opciones preferidas son una economía de mercado (35%) o una democracia donde exista un Estado de Derecho en que se respeten los derechos humanos (32,4%). Opciones más minoritarias fueron la anexión a otro país (6,4%), una economía controlada por el Estado (9,4%), un caos incontrolable (2,5%), un régimen dictatorial dirigido por militares (1,7%), u otras alternativas sin concretar (12,5%).

El Observatorio realizó una pregunta relacionada con una de las cuestiones más polémicas en Estados con precedentes de transición de una dictadura a una democracia: el perdón.

En este sentido, el 40,6% de los encuestados considera necesario castigar a los responsables del régimen actual frente a un 30,9% que los perdonaría. Un significativo 26,8% escogió un término intermedio que supondría darles la oportunidad de participar en un nuevo Gobierno.

Los resultados de la encuesta, que se realizó en las primeras semanas del mes de julio de este año, se han proporcionado fragmentados por edades. El mayor número de entrevistados, un 31,5%, era mayor de 65 años, seguido de la franja de 45 a 54 (31,5%), 35 a 44 (21,4%) y entre los 25 y 34 un 16,1%, el mismo porcentaje que para la horquilla de entre 16 y 24 años. Aunque los datos son homogéneos tanto por sexos como por edades, sí destaca que el porcentaje de quienes quieren un cambio radical se dispara en el caso de los jóvenes, con un 43,5%.

