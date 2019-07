Más de 4.000 cubanos ingresaron a México en los primeros meses de este año

En los primeros cinco meses de este año, 4.225 cubanos entraron a territorio mexicano. La cifra es 30 veces mayor que los 135 que arribaron al país norteamericano en igual período del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Migración de México.

Los cubanos son mucho menos que los centroamericanos pero crecen más en una ruta por la que van también migrantes provenientes de Asia y África que atraviesan México para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos.

Actualmente, los isleños son el grupo de extranjeros que más ha crecido este año, según datos publicados por la unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

La pasada semana un centenar de migrantes cubanos en México se amotinaron cerca de la frontera estadounidense en señal de protesta por la lentitud en su proceso de asilo. Los isleños se apostaron en uno de los puentes internacionales que enlazan a México y Estados Unidos en el estado de Tamaulipas, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

"El Instituto Nacional de Migración no nos está recibiendo (...) No toman nuestros nombres, no llaman a nadie y algunos ya tenemos cuatro meses, otros hasta más. Estamos desesperados. Ya no podemos seguir viviendo en estas condiciones", contaron a través de las redes sociales.

Finalmente, las autoridades migratorias se reunieron con varios de los manifestantes y les explicaron que los retrasos se deben a la parte estadounidense, de quien depende el proceso burocrático. Mientras aguardan por la respuesta de EE UU, muchos de estos migrantes han acampado a orillas del río Bravo en tiendas de campaña.

Entre marzo y abril pasados, al menos 300 cubanos fueron deportados desde México a la Isla en cinco vuelos que llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El Instituto Nacional de Migración reportó entonces que se trataba de migrantes que tenían una estancia irregular en México y que fueron retornados conforme los procedimientos legales vigentes y en acuerdo con autoridades de Cuba.

Washington ha exigido a México que trabaje para reducir el flujo de migrantes, la mayoría centroamericanos que escapan de la pobreza y la violencia en sus países, pero también cubanos, haitianos y africanos. El presidente Donald Trump ha amenazado al país vecino con aplicar aranceles a las importaciones mexicanas si no se cumple con esa exigencia.

Entre enero y junio de este año México detuvo a más de 74.000 migrantes y deportó a más de 53.000. En mayo de 2016, entró en vigencia un memorando de entendimiento entre Cuba y México en el que La Habana se comprometió a recibir de vuelta a sus ciudadanos con una situación migratoria irregular en México.

