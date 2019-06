Los cubanos pagarán más por el agua aunque llegue dos veces al mes

Los cubanos pagarán más por el agua a partir de 2020 cuando entren en vigor nuevas tarifas que buscan "incentivar el ahorro" en un país donde más del 20% del agua que se bombea al sector residencial se pierde a través de las tuberías en mal estado.

La medida, aprobada en marzo pasado por el Consejo de Ministros, traerá un aumento progresivo de la tarifa del servicio de agua que en algunos casos cuadruplica su precio actual, según los datos ofrecidos este jueves a la prensa oficial por Bladimir Matos Moya, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).

Cuando en una casa se consuma per cápita entre 4,5 y 6 metros cúbicos mensuales, el usuario pagará 1,50 CUP por cada metro cúbico en lugar de 0,75 actualmente

Las nuevas tarifas tendrán en cuenta la cantidad de agua y el número de personas. Cuando en una casa se consuma per cápita entre 4,5 y 6 metros cúbicos mensuales, el usuario pagará 1,50 CUP por cada metro cúbico en lugar de 0,75 actualmente. Si el consumo se sitúa entre 7,5 y 8,5 m³ el precio será de 7 CUP por cada metro cúbico y de 15 CUP si supera los 8,5 m³.

"El precio, entonces, es un regulador del consumo, por lo que aumentarán los costos para quien consuma más agua de la debida", precisó Matos. En 2018 se perdieron 300 millones de metros cúbicos, equivalente a unos 5 millones de dólares, por las fugas de las redes intradomiciliarias.

El mal estado de las tuberías, los elevados precios de los aparatos sanitarios, las dificultades para comprar pilas (grifos) para lavamanos y duchas, junto al desabastecimiento de herrajes para regular la entrada y salida de agua en los tanques de las tazas de baño, son algunos de los motivos que afectan la red hidráulica doméstica en la Isla.

Pero el incremento de las tarifas no solo afectará a los clientes residenciales, sino también a todos los sectores productivos, tanto privados como públicos. Los nuevos precios solo se aplicarán en los casos en que la vivienda, edificio múltiple o local tenga instalado un contador. Se calcula que en el sector residencial solo un 22% de las casas cumplen con ese requisito y en el estatal y productivo alcanza el 90%.

Los consumidores que no tienen contador, por roturas del dispositivo o porque no les ha sido instalado, seguirán abonando una tarifa fija de 8 CUP mensuales por el consumo de agua y 2,40 CUP por el servicio de alcantarillado. En esa situación se hallan muchas familias de zonas rurales, barrios informales y viviendas con serios problemas en su infraestructura que no permiten la colocación de un contador.

El anuncio no ha sido bien recibido por muchos clientes del sector residencial, que lamentan la subida de precio de un servicio que con frecuencia sufre frecuentes interrupciones. En las grandes ciudades, como La Habana, la falta de agua se ha vuelto algo crónico en varios barrios y municipios.

Para Ricardo, que vive en la ciudad de Santiago de Cuba, no puede aplicarse una subida de la tarifa del agua sin antes resolver el problema del suministro. "En la zona donde vivo, conocida como Centro-Norte, el servicio llega casi cada 15 días. ¿Y entonces?", lamentaba este jueves en un comentario en la prensa nacional.

"Lo que están fomentando es la ilegalidad porque si al lado de mi casa hay un vecino que no tiene contador y paga una tarifa fija, qué va a impedir que me pase una tubería con agua para que yo no tenga que pagar los nuevos precios progresivos", cuestiona un residente en la zona de Centro Habana, frecuentemente azotada por la falta de suministro.

"No se puede aplicar una medida así sin antes garantizar que alcance a todos y sin haber hecho una reparación que garantice que nos llegue agua cada día", agrega este vecino de la capital cubana

"No se puede aplicar una medida así sin antes garantizar que alcance a todos y sin haber hecho una reparación que garantice que nos llegue agua cada día", agrega este vecino de la capital cubana que prefirió el anonimato. "Va a pasar como con la electricidad que subieron tanto el precio del kilovatio que ahora encender un aire acondicionado es un lujo en un país con tanto calor".

Las tarifas también levantan chispas entre los residentes de edificios, con un solo contador a la entrada, y que deberán dividirse "equitativamente" el consumo. Alina, vecina de un bloque de cinco pisos con una veintena de apartamentos ubicado en el municipio de Plaza de la Revolución, argumenta que entre sus vecinos "hay gente que lava todos los días, friega con manguera el carro o llena una piscina inflable".

Mientras que otros consumen mucho menos agua, como el caso de ella que vive sola y asegura no tener "un solo salidero" en las tuberías de su casa.

Todavía en muchos lugares el agua solo llega con carros cisterna. Según el funcionario del INRH, donde no exista infraestructura, ese servicio se mantiene gratuito, aunque en otros casos, "se aplicarán los precios establecidos en las nuevas tarifas."

