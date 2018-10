Se declaran culpables los colombianos extraditados a EE UU por el asesinato de dos cubanos

Este viernes la Fiscalía del Distrito Sur de Florida anunció que Carlos Emilio Ibarguen Palacios, Fredis Valencia Palacios y Jhoan Stiven Carreazo Asprilla, tres colombianos extraditados a Estados Unidos, se declararon culpables de asesinar a una pareja de cubanos y de conspirar para traficar personas.

Según la Fiscalía, los traficantes confesaron haber violado y asesinado a Edelvis Martínez Aguilar, una joven cubana que buscaba llegar a Estados Unidos cuando aún estaba vigente la política de pies secos/pies mojados, derogada en enero de 2017. También asesinaron a Dunieski Eliades Lastre Sedeño, un joven de 25 años que la acompañaba.

"La alta mar no protege a los criminales de ser procesados en los Estados Unidos", dijo la fiscal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de Florida.

“Cuando los contrabandistas de personas planean intencionalmente violar las leyes de inmigración de los EE UU y exponer a los extranjeros a graves peligros durante su arduo viaje, la Oficina del Fiscal está dispuesta a procesar a los infractores en territorio estadounidense”, añadió.

Según la confesión de Ibarguen, Valencia y Carreazo, residentes en la zona del Golfo de Urabá colombiano, en 2016 tres cubanos (Edelvis Martínez Aguilar y su novio Liover Santos y Dunieski Eliades Lastre Sedeño) les pagaron para que los transportaran a Panamá. Su objetivo era atravesar Centroamérica y México para presentarse ante los oficiales norteamericanos en la frontera.

El 7 de septiembre de 2016, durante el viaje, las tres víctimas fueron entregadas por Valencia a un bote con capitanía de Ibarguen y Carreazo para la ida a Panamá.

Durante el viaje, Ibarguen y Carreazo sacaron un cuchillo y una pistola, respectivamente, y amenazaron a las víctimas. Ibarguen ató las muñecas de los dos pasajeros masculinos y luego los arrojó por la borda, atándolos con una cuerda al interior del bote. La víctima masculina sobreviviente informó que escuchó a Ibarguen y Carreazo agredir sexualmente a la víctima femenina antes de cortar su garganta y asesinarla.

Liover Santos también escuchó que Ibarguen y Carreazo cortaron la garganta de la otra víctima masculina y lo mataron. Mientras eso sucedía, el sobreviviente logró liberarse y escapar nadando. Ibarguen y Carreazo lo creyeron muerto.

Al día siguiente, un pescador local descubrió al sobreviviente, quien posteriormente fue rescatado por la Armada de Colombia.

Liover Santos condujo a las autoridades a los cuerpos de su novia y de Dunieski Eliades Lastre Sedeño.

Las gargantas y vientres de las víctimas habían sido cortados y estaban amarrados y sumergidos en el agua. Los acusados fueron localizados y arrestados posteriormente.

Edelvis Martínez era contadora en una paladar de la capital cubana. Partió junto a su novio Liover Santos Corría, de 35 años hacia Guyana. Tras cruzar Venezuela y Colombia se encontraron con Dunieski Eliades con quien presuntamente viajarían a Capurganá para adentrarse en la selva del Darién.

Edgardo Nordelo Sedeño, hermano de Dunieski Eliades Lastre, dijo a 14ymedio en septiembre de 2016 que su hermano era “el delirio” de su madre

“No entiendo cuál fue el motivo del asesinato. El otro muchacho (....) me contó que mi hermano les decía: ‘no me maten, yo les doy el número de mi hermano que está en Estados Unidos para que él les mande más dinero’. Por dinero no fue. No entiendo por qué hicieron eso”, dijo.

El caso de los dos cubanos asesinados en el Golfo de Urabá ha sido calificado como “uno de los más horrendos” de los que se ha tenido que ocupar la Unidad de Investigaciones de Homeland Security en el sur de la Florida, según el agente especial a cargo del caso, Mark Selby.

El investigador agregó que las autoridades advierten constantemente a los migrantes a no tomar estas peligrosas rutas por casos como este.

Las autoridades agradecieron a sus homólogos colombianos por la disposición a cooperar y la extradición de los criminales confesos.

“Esto es exactamente de lo que estamos advirtiendo constantemente al público cuando se trata de los peligros del tráfico de personas. Si bien estas confesiones no devolverán las víctimas a sus seres queridos, sí traerá justicia para sus amigos y familiares”, añadió.

La sentencia está programada para Valencia el 28 de noviembre, y para Carreazo e Ibarguen el 4 de enero de 2019.

