Más de 24 horas de detención y una multa a Boris González por "violación del cerco de seguridad"

El periodista y activista Boris González Arenas fue liberado la tarde de este domingo, después de sufrir un arresto arbitrario durante más de 24 horas en la unidad de Policía del municipio de Cotorro, en La Habana. Además, recibió una multa de 150 pesos por una supuesta "violación del cerco de seguridad", un delito que, según explica a este diario, "nunca ocurrió". El activista asegura que reclamará el importe, aunque primero debe pagarlo.

González explicó a 14ymedio que fue detenido frente a su casa, en el Vedado, por agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), cuando "salía para la Ciudad Deportiva a jugar fútbol" con su hijo menor. El activista había recibido una citación para presentarse en las oficinas de inmigración del Vedado el pasado viernes, pero decidió no asistir.

"Era como la séptima citación de este año pero yo no he ido a ninguna. Como no me presenté, un agente empezó a llamarme al teléfono de la casa y luego a casa de un amigo donde estaba participando en una reunión", contó Arenas.

La familia del activista estuvo horas sin conocer su paradero hasta que el domingo por la mañana su esposa supo en qué unidad estaba detenido, a pesar de que había llamado a todas las estaciones de la PNR que conoce en la Habana, incluida la del Cotorro.

González Arenas denuncia que su hijo, que estaba presente en el momento de la detención, se encuentra muy afectado tras haber presenciado el forcejeo con algunos de los agentes que le impedían salir de su casa sin identificarse. El activista pudo subir a dejar a su hijo en casa y, posteriormente, fue conducido en una patrulla escoltada por tres agentes en sus motos, a un descampado del Parque Lenin donde un agente que no quiso identificarse intentó desafiar al activista.

"Primero me dijo que si yo tenía algún problema con él podía resolverse a golpes, se quitó el pulóver y luego me provocó y me tocó el pecho", cuenta el detenido que afirma no haber respondido al enfrentamiento. "Le dije que no iba a golpearlo pero que no me vejara más, que si quería golpearme, me golpeara", cuenta.

González sitúa su detención en el contexto de una invitación a viajar realizada por su padre enfermo que vive fuera del país. "Mi padre me ha invitado a verlo a Brasil con mi esposa y mis hijos. Durante la detención me dijeron que no me van a dejar salir, una amenaza que no sé si van a cumplir", lamenta.

El activista también fue advertido de que se iniciará un proceso en su contra si no se presenta a la próxima citación, lo que podría suponerle la prohibición de viajar.

