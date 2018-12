Cuatro doctoras cubanas piden ayuda para conseguir refugio en Brasil

Cuatro doctoras cubanas que atendían a la población de Nova Odessa, un municipio del estado de Sao Paulo, han pedido refugio en Brasil, según el diario O Tempo. Las profesionales, que laboraban en el programa Mais Médicos, no cumplieron con la convocatoria de regresar a la Isla y ahora son consideradas "desertoras" por las autoridades del ministerio de Salud.

El presidente de la sección local de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Alessandre Pimentel, lamenta que los médicos cubanos que han decidido permanecer en el país se han quedado sin el apoyo de las alcaldías donde trabajaron y ahora están tocando las puertas de su organización para pedir ayuda.

"Algunas ciudades hicieron cenas de despedida para los cubanos, dijeron que iban a apoyar, pero han volteado la espalda a los que se quedaron aquí", explica. "Incluso los que han constituido familias no pueden ejercer la profesión porque no están siendo readmitidos en el programa Más Médicos y no tienen ni siquiera un permiso de trabajo para probar otra ocupación".

De las ocho cubanas que atendían en las Unidades Básicas de Salud de Nova Odessa, cinco decidieron quedarse en Brasil

De las ocho cubanas que atendían en las Unidades Básicas de Salud (UBS) de Nova Odessa, cinco decidieron quedarse en Brasil, pero sólo una se casó y regularizó su situación migratoria. Para que no sean consideradas ilegales, la OAB tramitó las solicitudes de refugio de las otras cuatro a la Policía Federal, en Piracicaba (SP).

"Si son devueltas a Cuba, van a sufrir represalias”, asegura Pimentel. El abogado recuerda también que el Gobierno de la Isla castiga con ocho años sin poder entrar al país los colaboradores médicos que deciden abandonar una misión al país y los cataloga de “desertores”.

La cubana Liseti Aguilera, una de las solicitantes de refugio, explica que quiere revalidar su título de doctora obtenido en Cuba y trabajar en la atención básica en Brasil. "He venido con la mayor buena voluntad y encontré a un pueblo amigo, quiero mucho quedarme, pero necesito trabajo hasta poder hacer la prueba".

Suleidys González, otra de las galenas cubanas que ha decidido permanecer en el gigante suramericano, dijo que no volverá a la Isla por los vínculos que logró establecer con los pacientes que atendió en Nova Odessa. "Somos casi como familia", detalla.

En una nota, el ayuntamiento de Nova Odessa informó haber provisto de transporte y acompañamiento a las cinco médicas que han solicitado ya el permiso de trabajo. El alcalde Benjamín Vieira, comentó que entró en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para discutir el caso.

En otras ciudades del mismo estado de Sao Paulo, los cubanos que se casaron y decidieron quedarse en el país también enfrentan problemas

En otras ciudades del mismo estado de Sao Paulo, los cubanos que se casaron y decidieron quedarse en el país también enfrentan problemas. "Estamos siendo discriminados”, asegura la doctora Lissete Quiñones. La profesional de la salud, radicada en de San Miguel Arcángel, se queja de que para las plazas vacantes de Mais Médicos se está dando prioridad "a brasileños que se formaron en el exterior y, excluyéndonos a nosotros".

En noviembre el Gobierno de Cuba anunció su decisión de retirar a sus más de 8.300 colaboradores sanitarios del programa Mais Médicos, en respuesta a las exigencias del presidente electo del país suramericano, Jair Bolsonaro.

Los cubanos solo recibían el 30% de su salario en Brasil y el resto era destinado a las autoridades de La Habana, lo que Bolsonaro consideró "inaceptable". El líder de derechas también insistió en que los galenos pasaran exámenes para revalidar su título en esa nación.

La pasada semana cuatro médicos cubanos demandaron judicialmente en Miami a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la que acusan por haber facilitado la "red de tráfico humano" y "esclavitud" que, consideran, había detrás del programa Mais Médicos en Brasil.

"Hay una organización internacional (la OPS), afiliada con las Naciones Unidas, que se convirtió en la principal fuerza para permitir que Cuba exportase a sus ciudadanos para que hicieran trabajos de esclavitud en un país extranjero", manifestó el abogado Samuel J. Dubbin durante una conferencia de prensa.

El programa Mais Médicos fue creado en 2013 por la entonces presidenta brasileña Dilma Rousseff (2011-2016) con el objetivo de garantizar la asistencia en las regiones más apartadas y humildes de Brasil, ya que los brasileños prefieren ejercer en las grandes urbes.

