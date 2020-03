El hospital clínico de 26 estará dedicado a los enfermos de coronavirus en La Habana

El Hospital Docente Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, conocido popularmente como "el clínico de 26", se prepara para convertirse en un centro dedicado en prioridad a los enfermos de coronavirus en La Habana, según han confirmado varios empleados a 14ymedio.

Aunque las autoridades insisten en que todavía no hay casos de Covid-19 en la Isla, la prensa oficial señala que "han sido designadas las instituciones que se dispondrán para el aislamiento oportuno de casos sospechosos o positivos, con más de 2400 camas en todo el país". El cuartel general estará en el Instituto Pedro Kourí (IPK), donde se han habilitado 160 camas con esos fines, "de las cuales 20 son especialmente para embarazadas y niños".

Se mandarán los casos más complicados y graves al IPK, especialmente las personas mayores y con enfermedades crónicas, además de las mujeres embarazadas

Según los testimonios recogidos por 14ymedio entre el personal, el clínico de 26 será el primer centro receptor y, desde allí, se mandarán los casos más complicados y graves al IPK, especialmente las personas mayores y con enfermedades crónicas, además de las mujeres embarazadas.

"Nos han dado un entrenamiento especial y se están tomando medidas para que todo el hospital funcione como el centro principal de recepción de pacientes con coronavirus", explica una doctora del clínico que lleva más de una semana dentro del equipo designado para evaluar cómo va a funcionar el Cuerpo de Guardia y las salas de ingreso una vez comiencen a llegar los primeros casos confirmados.

"Tenemos varios problemas que solucionar pero estamos trabajando en eso", explica la profesional de la salud. "Uno de los más complicados es que de los cinco ascensores que tiene este edificio solo está funcionando uno, es el mismo por el que se mueven los pacientes, se trasladan los cadáveres y los residuos quirúrgicos", lamenta. "Si empezamos a recibir pacientes con coronavirus esa situación no puede seguir".

El clínico de la calle 26 ha sido el centro de atención principal para los pacientes de dengue en La Habana, aunque el volumen de infectados llevó a usar salas hospitalarias por toda la ciudad. "Hubo días del año pasado en que recibimos hasta 25 personas diarias con sospecha de dengue y ahora los números han bajado, pero siguen llegando. Estamos en un promedio de 50 al mes".

"Pero una cosa es la atención a pacientes con dengue, una enfermedad que se transmite con la picadura de un mosquito , y otra la atención a un coronavirus que se contagia por el contacto y las gotas de saliva. El nivel de aislamiento e higiene que tenemos que lograr debe ser muy alto", explica la doctora. "El riesgo se multiplica para todo el personal médico que tendrá que someterse a protocolos y medidas muy estrictas".

Un enfermero del mismo centro hospitalario confirma el temor que se extiende entre los trabajadores. "Tenemos problemas con el suministro de agua, en muchas salas de ingreso los baños funcionan mal y estamos ante una enfermedad que exige un lavado constante de manos y mantener la limpieza corporal y de los espacios", explica.

"Dicen que cuando lleguen los primeros infectados ya vamos a tener guantes para cambiarnos constantemente y también más ropa y tapabocas, pero ahora mismo no ha llegado todavía todo ese material", lamenta. "Cada día a mi me dan entre dos y tres pares de guante para usar y tengo que estarlos lavando para atender a todos los pacientes que me llegan".

"Trabajaremos en coordinación con la policía también, porque los pacientes que lleguen estarán bajo la obligación de no abandonar este centro", comenta el enfermero. "Se les pueden aplicar castigos penales si no cumplen con la reclusión obligatoria".

Las autoridades sanitarias cubanas insisten en que en la Isla no se ha detectado ningún caso de Covid-19 y en la prensa oficial se anuncia que se lleva a cabo un proceso de capacitación de profesionales de la salud del país para enfrentar el coronavirus.

La prensa oficial lleva varios días dedicando especiales a la información relativa al virus y cómo se prepara la Isla para su llegada y este lunes a las 6 de la tarde el presidente Miguel Díaz-Canel el primer ministro Manuel Marrero Cruz, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda estarán en el programa de televisión Mesa Redonda, lo que indica la seriedad de la situación.

