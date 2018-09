Un incendio de medianas proporciones es sofocado en Santiago de Cuba

Un nuevo incendio en la populosa calle Enramadas en Santiago de Cuba fue sofocado este martes sin que dejara víctimas ni heridos. Según los medios oficiales aún se cuantifican los daños materiales del siniestro, que ocurrió en el edificio número 526.

“Eran como las nueve de la mañana cuando la gente empezó a gritar. Enseguida llegaron los bomberos, pero el fuego se extendió muy rápido”, dijo a 14ymedio Zunilda Reyes, una vecina de la calle Enramadas.

Según explicaron los medios locales, la existencia de poliespuma y maderas viejas en la edificación propició que se extendiera el incendio que al parecer se produjo por un cortocircuito en un local donde vendían churros.

Al menos tres viviendas resultaron afectadas y unas 15 personas que estaban en su interior pudieron ser evacuadas a tiempo. Los bomberos necesitaron más de 50 minutos para apagar el incendio.

Otro vecino que se identificó como Paco, dijo a este diario que las llamas “alcanzaron varios metros de alto” y que en algún momento pensaron que podría afectar el correo central y las casas que están alrededor

“En ese lugar la gente compra los mejores churros de Santiago de Cuba”, dice Reyes, quien agrega que también había un establecimiento para arreglar celulares, una pizzería y un pequeño merendero privado.

Otro vecino que se identificó como Paco dijo a este diario que las llamas “alcanzaron varios metros de alto” y que en algún momento pensaron que podría afectar el correo central y las casas que están alrededor.

Así fue el incendio en Santiago de #Cuba ocurrido este martes. No se tuvo que lamentar pérdidas de vidas humanas. Las autoridades hacen el recuento de los daños https://t.co/52SV2nYp1v pic.twitter.com/2tiChgEkYd — Mario J. Pentón (@mariojose_cuba) 4 de septiembre de 2018

“Aquí hubo un incendio hace dos años que acabó con un montón de tiendas. Las construcciones son muy viejas y la madera podrida con cualquier chispa se incendia”, agregó vía telefónica. Según este vecino, varios cables se encontraban al descubierto en la instalación.

“Cada construcción tiene un fin, no se puede inventar una cafetería en un local que no está preparado para eso. Si el cableado eléctrico no es lo suficientemente fuerte para aguantar el amperaje se va”, añadió.

En los últimos años varios incendios de consideración han ocurrido en el país, fundamentalmente en tiendas recaudadoras de divisas e instituciones estatales. Las autoridades han advertido que algunos de estos siniestros podrían ser intencionados para ocultar robos y desfalcos al Estado.

