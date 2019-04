Los merolicos se informatizan

Si hace una década, cuando comenzaron a circular en Cuba las primeras memorias USB, alguien hubiera asegurado que unos años después iban a compartir espacio con las esponjas de fregar, los pegamentos instantáneos y las máquinas de afeitar desechables sobre la manta de los merolicos, habría recibido una sonora carcajada de incredulidad. Ahora, los también llamados pendrives o memorias flash se han vuelto tan comunes que han pasado a formar parte de las ofertas de los vendedores callejeros.

Este dispositivo de almacenamiento no solo está por todos lados, sino que ahora su capacidad para guardar archivos supera varias veces la de aquellas primeras USB que apenas guardaban unos pocos megabytes. "Tengo memorias de 16 y de 32 gigabytes", explica un anciano que vende baterías y estropajos de aluminios, entre otros productos, en las cercanías de la Estación Central de Trenes de La Habana. Aunque el jubilado ni siquiera tiene un teléfono móvil, mucho menos una computadora, asegura que "estas son de las buenas, de las que no se rompen".

"Por 15 CUC te llevas la más grande y por 8 la de menos capacidad", dice el vendedor informal a un interesado que trata de lograr una rebaja

"Por 15 CUC te llevas la más grande y por 8 la de menos capacidad", dice el vendedor informal a un interesado que trata de lograr una rebaja. "No, no te puedo bajar ni un peso porque eso es lo que valen en todas partes, no te las vas a encontrar más baratas", agrega. Para convencer al indeciso cliente le asegura que "con esto en el bolsillo ya no tienes que ver más nunca la televisión cubana porque cualquiera te copia series y películas". Con la misma, se voltea hacia otra compradora y le habla de las ventajas de los rollos de teflón para trabajos de plomería que tiene en oferta.

Al caer la tarde, el hombre ha logrado vender unas cuantas memorias USB. Con su manta colocada sobre la acera es un eslabón pequeño pero vital en el largo proceso de la informatización que experimenta la sociedad cubana.

