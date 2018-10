Una militante del PCC critica el concepto de partido único en un debate en Camagüey

A pesar de la apatía que ha caracterizado los debates del proyecto constitucional en la provincia de Camagüey, no ha faltado espacio para la crítica ciudadana en algunos ámbitos como el funcionamiento de la economía, la centralización estatal y el matrimonio igualitario, entre otros puntos de la reforma de la Carta Magna.

Los camagüeyanos admiten que el proyecto de Constitución es en realidad "un texto ya aprobado" y que, aunque se hagan comentarios o se rechace un artículo, ese será el texto definitivo. No obstante, algunos participantes en las reuniones han argumentado apasionadamente en contra de varios puntos.

"No puedo estar de acuerdo con el hecho de que el Partido Comunista sea la fuerza dirigente de la sociedad y no se permitan otros partidos", declaró en el debate de su barriada próxima a la Estación Central de Ferrocarriles una doctora jubilada que milita en esa fuerza política.

La mujer basó su desaprobación con frases de Fidel Castro y alegó que "el Partido tiene que ganarse el corazón de la gente pero no imponerse por ley". Las miradas de asentimiento y algunos tímidos aplausos apoyaron los planteamientos de la doctora, que también lamentó la incorporación al texto constitucional del reconocimiento al matrimonio igualitario.

El artículo 68 del proyecto reconoce el matrimonio como la unión entre dos personas, y no como la unión entre un hombre y una mujer como está planteado en la Constitución vigente. Ese cambio ha provocado un aluvión de comentarios a favor y en contra, y ha sido objeto de una activa movilización de la comunidad LGTBI y las iglesias evangélicas.

En la calle 24 del reparto La Guernica, donde hubo un debate el pasado jueves en la noche con menos de la mitad de los convidados, el matrimonio igualitario fue desaprobado por unas 23 personas y al menos 12 de ellas colocaron su nombre en un listado de rechazo.

La propiedad de la tierra y la gestión agrícola fueron el punto más candente de la asamblea de la Cooperativa de Crédito y Servicios Fortalecida (CCSF) Pedro Martínez Brito, de Vertientes, que se celebró el pasado día 14.

Los productores se quejaron de las limitaciones sobre la venta de la tierra, que ahora solo puede ser vendida al Estado, y lamentaron los bajos precios que ofrece éste por las caballerías de tierras, que son los mismos desde 1970 y no se ha actualizado desde entonces.

Los cooperativistas también abordaron la planificación estatal, a la que catalogaron de "desastre" y reivindicaron que no se perpetúe esa forma de gestión. Los agricultores mencionaron numerosos ejemplos de las pérdidas e ineficiencias que genera la excesiva estatización o control ministerial de la producción en los campos y una gran mayoría abogó por que la reformada Carta Magna brinde mayor autonomía a los productores.

El periodista independiente Henry Constantín participó en su asamblea de barrio, que se desarrolló rodeada de un fuerte operativo policial. "Había al menos cuatro policías de civil, cinco agentes de la Seguridad del Estado con sus motos, un carro que parquearon en el medio de la asamblea y además un par de señores que me ofendieron", cuenta.

"Varias personas, supuestamente de la circunscripción, que eran funcionarios y trabajadores del Estado, me interrumpían constantemente", recuerda el reportero. A pesar de que Constantín intervino para discutir casi cada artículo, reconoce que el resto de los congregados "dijo muy poco" y "al menos una decena de personas que tenían ganas de expresar sus ideas se sintieron atemorizadas cuando vieron el nivel de agresividad".

La televisión local de Camagüey filmó la reunión en la que participó el reportero y llegó a publicar dos minutos de su intervención en la cuenta de Facebook del canal.

Pero no todas las asambleas de la provincia han levantado pasiones. Algunas de las reuniones no llegaron a realizarse por falta de quórum, cuenta Constantín. "La gente no va y se han terminado cancelándose, fusionándose con otra o posponiéndose".

