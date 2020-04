La misteriosa cooperación médica de Cuba en Andorra

Poco une aparentemente Cuba y Andorra, el primero con una renta per cápita de apenas 7.470 euros mientras el otro disfruta de un ingreso de 35.975 euros por habitante. Sin embargo, la llegada, a finales de marzo, de una brigada médica enviada por La Habana al pequeño Principado, se ha convertido en una historia casi de película.

Han pasado más de tres semanas que la brigada de sanitarios cubanos llegó a Andorra para apoyar al personal de salud del país en su lucha contra el covid-19. Desde entonces, ha habido mucha propaganda pero pocos datos concretos sobre esta colaboración entre el país comunista empobrecido y el paraíso fiscal que reanudaron sus relaciones en 1995 en tiempo de Fidel Castro. Todo es misterioso. Este diario ha solicitado al ministerio de Salud andorrano el convenio, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha. Según algunos medios locales, el texto estaría aún sin formalizar.

Lo único que se sabe con certeza es el gasto que ha supuesto parte del traslado, un total de 19.811,60 euros. Este miércoles, el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) ha hecho público el edicto por el que se adjudica a la compañía española Iberia el vuelo de ida y vuelta del "equipo médico de emergencia sanitaria". A este gasto habría que añadir el trayecto que va desde Madrid a Andorra la Vieja, que se realizó en autobús el pasado 23 de marzo, ya que el principado no tiene aeropuerto propio.

Si la llegada ya fue accidentada, con un sanitario que dio positivo en coronavirus y obligó a poner en cuarentena a todo el equipo, este fin de semana ha trascendido que el importe del convenio de colaboración estará sufragado por una familia privada de origen extranjero pero residente en Andorra desde hace décadas.

El ministro de Finanzas andorrano, Eric Jover, explicó en una rueda de prensa que la familia Sirkia se hará cargo de todo el costo que suponga para las arcas públicas la presencia de médicos cubanos en el Principado. La familia, dijo, "se ha ofrecido a hacer esta donación y se lo agradecemos mucho, ya que se harán cargo de todo el costo del convenio por el cual hemos traído a los médicos cubanos".

¿Quiénes son esa familia? Poco se sabe. Aunque un medio andorrano los cita como familia originaria de Cuba, este diario no ha podido encontrar ningún nexo entre la Isla y la familia Sirkia, antiguamente propietaria de una de las joyerías de lujo de la avenida Meritxell que atraviesa la capital del Principado y su aneja Escaldes- Engordany, donde se alojan los sanitarios cubanos.

El ministro de Finanzas anunció hace varias semanas un fondo solidario para recaudar dinero destinado a la lucha contra el coronavirus, cuyo importe había alcanzado el fin de semana los 1,6 millones de euros. Parte de ese dinero se recaudó a través de SMS, aunque las donaciones más potentes fueron la del Club Internacional, que envió al menos 80.000 euros recaudados entre sus miembros, o de las estaciones de esquí (una de las grandes fuentes de ingresos del país, especializado en turismo de nieve), que entregaron 50.000 euros, la del Automòbil Club, con más de 9.000 euros y una asociación vecinal (de la localidad de Ransol), con más de 5.000 euros. Pero no consta hasta la fecha que nadie haya decidido un destino concreto del dinero a excepción de la brigada cubana.

A la falta de información de la colaboración por parte del Principado se une la habitual opacidad de la parte cubana, que elude respuestas a preguntas directas. El cónsul cubano en Barcelona, Alain González, que da seguimiento al grupo, ofreció el pasado viernes una entrevista al Diari D'Andorra en la que esquiva reiteradas cuestiones relativas al presupuesto de este convenio.

¿Qué costo ha tenido para Andorra la estancia de esta brigada?, pregunta el periodista. "No tengo esta información", rechaza el cónsul, que deriva a las autoridades andorranas. ¿Cómo tasan el valor monetario de las brigadas desplazadas en el extranjero?, insiste el entrevistador. "Le haré una pregunta: usted considera que la solidaridad tiene un valor monetario?- espeta González- Hay valores que no lo son y van más allá del ámbito económico".

Pero el reportero no se arredra. "No volverán con las manos vacías a Cuba...", le replica. "La solidaridad cubana nunca ha estado motivada por un sentido económico, lo que nos motiva para estar aquí es dar apoyo al pueblo andorrano". "Insiste en desvincular la filantropía del negocio", dice el periodista sin ceder, a lo que el cónsul responde: "Nosotros compartimos lo que tenemos, no lo que nos sobra, y es una manera de encarar la filosofía de vida. La solidaridad es inherente a nuestra forma de pensar. (...) No vamos buscando botines, no somos corsarios, no somos mercenarios, no somos piratas. Son médicos que voluntariamente acceden a una misión", insiste.

Aunque el entrevistador vuelve a preguntar recordando a González que la venta de servicios médicos es una de las principales fuentes de ingresos del país, no de los profesionales, el cónsul zanja la situación con un "No es el caso de la brigada que está aquí".

La disputa verbal continúa, cuando el periodista le pide que asegure que los sanitarios están en Andorra en unas condiciones laborales dignas y el cubano vuelve a eludir la pregunta reivindicando la profesionalidad de los trabajadores, la mayoría mujeres según explica, que han abandonado su país para ejercer dignamente su oficio y sienten orgullo del pueblo cubano.

"No hemos venido a hacer propaganda ni buscar reconocimientos ni beneficio económico. Simplemente estamos dando respuesta a una petición de Andorra y la humanidad", remacha.

El mismo periódico ha publicado este martes una entrevista con el jefe de brigada, Luis Enrique Pérez Ulloa, al que se vuelve a preguntar por los intereses económicos de estas misiones, a lo que el doctor responde que esto solo revela el desconocimiento del sistema de salud pública cubano, que es "puramente altruista".

El periodista se interesa por el poder adquisitivo de los salarios percibidos por el contingente y si se adapta al nivel de vida de Andorra, a lo que Pérez Ulloa replica que no les falta de nada

El periodista se interesa por el poder adquisitivo de los salarios percibidos por el contingente y si se adapta al nivel de vida de Andorra, a lo que Pérez Ulloa replica que no les falta de nada: "Qué mejor ejemplo que estar aquí y escuchar cómo resuenan las notas del himno nacional de Cuba en los balcones cada día a las 8 de la tarde. Y cuando vas caminando hacia el hospital y ves a quienes aplauden... eso llega al corazón y nos llena de orgullo. Es el mejor regalo que hemos recibido y eso no se paga con dinero".

La entrevista, así como las noticias sobre la familia que sufraga el convenio, ha provocado fuertes divisiones en los comentarios de la prensa online. Algunos ciudadanos se muestran agradecidos con los Sirkia y que hayan decidido invertir parte de su dinero en ayuda médica, otros desconfían de las circunstancias del acuerdo y reivindican que los impuestos y no las donaciones sean las que soportan el gasto público.

Hay quien aplaude la cooperación de los médicos cubanos, independientemente de cómo se hayan hecho los acuerdos, y quienes creen que los sanitarios estarán expuestos a las habituales condiciones de La Habana y lo rechazan.

En Andorra ha habido hasta la fecha 659 personas contagiadas de covid-19, de las que 160 se han recuperado y 31 han muerto, una tasa de mortalidad elevadísima del 4,7%. Los médicos cubanos se incorporaron el pasado lunes al trabajo habitual, después de estar varios días en cuarentena por el positivo en covid-19 de uno de sus integrantes y una semana familiarizándose con El Cedre, un centro sociosanitario en el que habitualmente residen personas mayores o discapacitados y que ha sido habilitado como centro auxiliar de atención a los enfermos de coronavirus, en principio los menos severos, mientras los graves van al hospital Nostra Senyora de Meritxell.

