Los cubanos estancados en Nicaragua piden un vuelo para volver a casa

Más de 90 cubanos están varados en Nicaragua y exigen al consulado de la Isla en Managua que organice un vuelo para su repatriación. La mayoría llegó al país centroamericano en marzo pasado, con un permiso de turista para realizar compras, según el diario local La Prensa.

Sin dinero ni hospedaje, los turistas han visto cómo se mueren sus vecinos, por lo que desconfían del sistema de salud local y temen contagiarse lejos de sus familias y sin apoyo institucional, detalla el artículo.

El pasado viernes, varios de estos turistas se presentaron en el consulado cubano para pedir que disponga de un vuelo que los regrese a la Isla. Argumentan que ya no cuentan con recursos económicos y temen enfermarse de covid-19, en un país donde el Gobierno no toma en serio la pandemia e, incluso, niega su existencia a pesar de los numerosos casos constatados en las últimas semanas.

En la Embajada de Cuba, ubicada en el barrio residencial de Las Colinas, los viajeros expusieron las limitaciones que sufren desde inicios de abril

En la Embajada de Cuba, ubicada en el barrio residencial de Las Colinas, los viajeros expusieron las limitaciones que sufren desde inicios de abril, cuando tenían programados sus vuelos de regreso pero que fueron cancelados debido a la pandemia. Al lugar llegó también la Policía que recogió los datos personales de cada uno.

"La petición que estamos haciendo es un vuelo para Cuba. Estamos desde el 6 de abril en eso pero no nos han dado respuesta todavía, dicen que estaban en trámite con las aerolíneas pero estamos varados aquí", declaró a la prensa local uno de los cubanos, que prefirió el anonimato por temor a represalias.

"Vinimos de compra pero yo no sabía que iba a quedar varada en esta pandemia. Mi vuelo era el 14 de abril y quiero irme para mi país. Ahorita no estamos en la calle porque gracias a Dios unos pastores nos recogieron pero ya no tenemos ni dinero, ni comida ni nada", añadió otra de las afectadas.

Desde que los vuelos de regreso a la Isla fueron cancelados el pasado mes, los cubanos han estado visitando el consulado para solicitar un "vuelo humanitario", pero los funcionarios han respondido que no disponen de aviones y que la venezolana Conviasa alegó que "no era rentable" un vuelo que partiera con cubanos y regresara sin pasajeros.

Ante las dificultades para ser repatriados, los cubanos han pedido a la Embajada que los ayude brindándoles un lugar para quedarse hasta que pase la pandemia. "Un techo, aunque no tengamos cama, que tenga paredes y donde al menos estemos resguardados por el riesgo de la pandemia. Por ejemplo, en mi cuadra hubo una muerte y estamos con el temor, pero si al menos todos estamos reunidos, nos estamos cuidando y apoyando entre nosotros mismos", expresó otro afectado.

Los turistas enfatizaron que se sienten estresados por la situación de la pandemia en el país, pues consideran que no hay un sistema de salud capacitado para atender la emergencia. "Es terrible, estamos bastante estresados con esta situación porque nos preocupa la salud de nosotros, porque nosotros sí confiamos en el sistema de salud que tiene Cuba, pero no sabemos cómo funciona el de Nicaragua", dijo otro.

Dentro del grupo, disperso por toda Managua, se encuentran personas con enfermedades crónicas, como asma, que reciben ayuda de nicaragüenses

Dentro del grupo, disperso por toda Managua, se encuentran personas con enfermedades crónicas, como asma, que reciben ayuda de nicaragüenses que se han solidarizados ante su difícil situación. "Nos hemos encontrado con nicaragüenses que nos han ayudado en lo que han podido y gracias a eso hemos subsistido", explica otro de los afectados.

Desde que en enero de 2019 el Gobierno de Daniel Ortega flexibilizó los requisitos para que los cubanos ingresen a Nicaragua, ese país centroamericano se ha convertido en un destino de compras de miles de mulas que aprovechan las facilidades de viaje para abastecerse en Managua de productos escasos en la Isla.

En los centros comerciales y mercados del país se veían hasta el inicio de la pandemia grupos de cubanos cargando bultos de mercancías, negociando precios, cotizando productos. Algunos también usan a Nicaragua como un trampolín para seguir rumbo a México y Estados Unidos.

________________________