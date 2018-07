La ofensiva contra los artistas críticos arrecia

Luis Manuel Otero Alcántara ha pasado dos días detenido tras el acto de protesta que intentó llevar a cabo el pasado sábado junto a otros cinco artistas contra el decreto 349 que regula las presentaciones artísticas en espacios privados.

El grupo estaba compuesto además por Soandry del Río, José Ernesto Alonso, Iris Ruiz, Amaury Pacheco y Yanelys Núñez, la única de los seis reunidos en la escalinata del Capitolio de La Habana que no fue arrestada a pesar de aparecer con la cara cubierta de excrementos y sosteniendo un cartel que pedía "arte libre". El fundador de la #00Bienal ha pasado 48 horas en una estación policial mientras sus compañeros fueron liberados en las horas posteriores a la detención.

"Me dieron golpes desde el Capitolio hasta la unidad y me decían que tengo que respetar a la Policía. Me golpeaban como si quisieran romperme la columna", denuncia el Otero Alcántara en una conversación mantenida con 14ymedio horas después de su liberación.

El artista explica que la tarde estaba tranquila y la acción reivindicativa aún no había comenzado cuando apareció la policía y los detuvo. Aunque Otero confiesa que estaba en shock, al reaccionar argumentó ser un ciudadano sentado en un espacio público al que no se podía apartar sin una prueba de haber cometido ningún delito para meterlo en una patrulla esposado. El oficial que lo arrestó se negó a darle explicaciones sobre las causas de su detención, por lo que el creador ejerció resistencia.

En la estación policial de la calle Zanja, la oficial Kenia, que se ha ocupado del caso de otros artistas como Tania Bruguera, amenazó a Otero con encarcelarlo por largos años para evitar sus acciones artísticas. El joven respondió que ya estaba planeando la segunda edición de la Bienal alternativa que organizó en mayo pasado por su "responsabilidad con los tiempos".

El grupo de artistas decidió llevar a cabo una acción de protesta al verse ignorados por el ministro de Cultura, a quien había dirigido una carta para reivindicar precisamente lo que el decreto impide. "Queríamos poder reunirnos con el ministro para aclarar la independencia del arte cubano que va desde la música hasta la danza, todo. Queremos que no haya necesidad de ser un artista graduado para poder tener un espacio de legitimidad y ahora resulta que el espacio de alegalidad es tal que mañana te pueden desaparecer tu casa por vender una pintura", denuncia.

Además, Otero Alcántara advierte de que este decreto afecta no solo a los artistas independientes sino también a los que dependen de la institución. "Se puede ser graduado de una escuela, pero si ellos quieren te pueden quitar el Registro del Creador, como sucedió con algunas personas en la #00Bienal, y pasar de esa manera a formar parte de la lista de artistas a los que deciden quitárselo todo.

Para el artista, el decreto "viene a lapidar toda la cultura cubana contemporánea, todo lo que no sea oficialista y no entre dentro de canon, se va" y es "una respuesta clarísima" al desafío que significó para las autoridades culturales del país la realización del evento independiente celebrado en mayo.

La llamativa protesta de Yanelis Núñez es, para Otero Alcántara, simbólica además de muy valerosa. "Es la mierda como símbolo de cómo nos sentimos y cómo nos tratan", reivindica.

Amaury Pacheco, otro de los que participó en la acción y uno de los que logró grabar el momento de la detención de Otero Alcántara, también celebra esta intervención que remite a la performance de Ángel Delgado, un artista que defecó sobre un ejemplar de Granma. "Ahora la mierda está sobre nosotros en forma de protesta y eso nos vuelve intocables. A Yanelys no pudieron tocarla y llevamos la mierda que nos han vertido arriba durante todo este tiempo al Capitolio, directamente a sus escaleras", sentenció.

Pacheco se siente "muy feliz" de que "al menos cinco personas" hayan dado este paso contra un decreto que considera "un disparo a la cabeza del arte cubano" y una herramienta del Gobierno para hacer "desaparecer por completo" el espacio alternativo al impedir actividades no autorizadas en las viviendas particulares. Con esto desaparecerán, sostiene, eventos como Poesía Sin Fin o una próxima Bienal independiente.

Estos hechos coinciden con una ofensiva contra las actividades culturales por parte del Gobierno.

Hace pocos días, Alpidio Alonso se convirtió en Ministro de Cultura. Pacheco recordó que el nuevo titular del área se hizo famoso en Alamar en la época del "triunvirato" que formó con Rojas y Jacomino y que estaba dirigiendo en aquellos años la política de la Asociación Hermanos Saíz. "Si ahora aparece una figura con estos antecedentes como ministro de Cultura tiene que aparecer también una posición fuerte de los artistas cubanos".

Además, este lunes 14ymedio pudo confirmar con el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICAIC) que Ramón Samada es el nuevo presidente del organismo. El nombramiento no había sido anunciado en los medios oficiales, aunque se produjo probablemente en el último mes. En una nota sobre la semana de cine alemán en La Habana publicada en La Habana se le identificaba ya como la máxima autoridad del ICAIC.

Samada es un oficialista de línea dura conocido por haber protagonizado varios polémicos intentos de acallar a opositores. En 2015 promovió el intento de expulsión de Eliécer Ávila de una de las asambleas del G-20, un grupo de cineastas que claman por una ley de cine en la Isla.

Años antes, aún en 2010, prohibió la entrada de varios críticos con el Gobierno de la cinemateca del Cine Chaplin, donde se celebraba la octava Muestra de Jóvenes Realizadores. En aquella ocasión se iba a proyectar el documental Revolution, dedicado al grupo de hip hop Los Aldeanos. Entre los artistas a quienes se impidió la entrada se encontraban Ciro Javier Díaz Penado y Claudio Fuentes.

