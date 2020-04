"Las órdenes llegaron de más arriba"

En el hotel Comodoro el servicio de comida a domicilio está parado. No es el único de la capital que ha suspendido una oferta lanzada a principios de mes después de que las autoridades pidieran a la población que restringiera sus salidas para contener la propagación del coronavirus, pero uno de sus trabajadores ha revelado a 14ymedio que las órdenes vienen de arriba.

"¿Cómo es eso de que el que tenga un poco más de pesos convertibles puede comer pollo asado llevado hasta su casa, mientras estamos viendo todos los días las tremendas colas que hay en las tiendas?", cuenta a este diario. El empleado considera que las autoridades han ordenado suspender el servicio para evitar las "diferencias tan grandes" que se están generando entre quienes pueden permitirse los elevados precios de las ofertas de los hoteles y quienes deben salir sin remedio a hacer cola.

"Primero cancelamos el envío de bebidas alcohólicas a domicilio y ahora también suspendimos la entrega de los combos de comida que estábamos dando"

"Ya eso se canceló hace unos días", asegura otra trabajadora del Comodoro, que sostiene que no tienen pensado retomar la iniciativa. "Primero cancelamos el envío de bebidas alcohólicas a domicilio y ahora también suspendimos la entrega de los combos de comida que estábamos dando", dice.

"Llame a partir de mañana porque este servicio lo tenemos paralizado por algunos problemas que hemos tenido", responde una empleada del hotel Meliá Cohiba cuando se le pregunta por el mismo servicio.

El hotel Iberostar Parque Central fue uno de los primeros en ofrecer, a principios de abril, estas ofertas de comida elaborada y paquetes de alimentos que apenas han durado unas semanas.

Su anuncio generó polémica porque, a los altos precios de los platos se unía la obligación de superar los 30 CUC para recibir la comida a domicilio. Apenas 24 horas después, tras las críticas en las redes sociales, el establecimiento rectificó eliminando la condición del importe mínimo, pero se mantuvieron las tarifas de la comida.

Un mes después resulta imposible contactar con el servicio. Nadie responde a los correos electrónicos ni a uno de los dos teléfonos facilitados para hacer pedidos. El otro número está, sencillamente, fuera de servicio. 14ymedio solo pudo obtener respuestas a través de varios empleados en una visita al hotel.

"Hemos paralizado todo para reestructurar la venta", explica con amabilidad un trabajador del Parque Central cuando se le pregunta por los motivos de la suspensión. Otra empleadas, sin embargo, considera poco probable que el servicio se reanude a corto plazo. "Pasó de todo, los teléfonos no paraban, hubo gente que mandó a comprar hasta siete paquetes de albóndiga a domicilio mientras para eos mismo necesitas mínimo cuatro horas de cola en una tienda", dice la trabajadora, que prefiere no dar su nombre.

Las ofertas del Parque Central incluían hamburguesas, pizzas y carnes con guarniciones pero "lo que tuvo más demanda fueron las albóndigas y croquetas precocinadas, además de una cesta de 35 CUC que traía diferentes tipos de embutidos y queso", explica la empleada.

"Era tal la cantidad de llamadas que no podíamos procesarlas", alega.

"Yo no puedo salir todos los días a comprar comida porque tengo que trabajar desde casa y estaba resolviendo mucho con esa posibilidad, sobre todo el almuerzo. Desde hace unos días se me está volviendo difícil encontrar hoteles con ofertas, ya ni en el Parque Central están disponibles", cuenta a 14ymedio Mercedes Rivero, vecina del municipio de Plaza de la Revolución.

Rivero explica que ahora consigue la comida de su familia de cuatro personas con algunas paladares que tienen servicio a domicilio. "Es caro, no siempre puedo pagarlo pero es una alternativa para días complicados, mi hermana vive en Miami y a veces me ayuda. Ayer me pidió unas pizzas y refrescos desde allá y los muchachos de Mandao me lo trajeron a la puerta de mi casa", dijo.

Este servicio de mensajería y comida a domicilio lleva cuatro años intentando abrirse camino en la isla y por fin parece haber encontrado un nicho de negocio. Quienes logren evitar a otros las salidas a la calle habrán ganado algo durante esta crisis sanitaria.

________________________