Un paquete de salchichas cada tres meses, la crisis obliga a racionar más productos

El racionamiento ha dado un paso más esta semana en Cienfuegos. El Gobierno provincial ha añadido a la libreta de racionamiento una serie de productos que se vendían hasta ahora sin restricciones para "evitar el acaparamiento".

Según Águedo Madruga Torreira, subdirector del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos, la medida entró en vigor este lunes tras darse a conocer en el Pleno Provincial del Partido Comunista.

Según pudo conocer este diario, los chícharos comenzarán a venderse a razón de cinco libras por núcleo familiar. También se podrá adquirir un paquete de salchichas cada tres meses a 15 CUP por familia o dos en caso de ser más de cuatro personas. Las autoridades no explicaron qué tipo de salchichas serán las destinadas al racionamiento.

El arroz y los frijoles, de venta liberada, quedarán racionados en todos los mercados estatales a razón de cinco kilogramos por persona y solo podrá comprarse dos kilogramos de pollo por cliente

Por otro lado, el arroz y los frijoles, de venta liberada, quedarán racionados en todos los mercados estatales a razón de cinco kilogramos por persona y solo podrá comprarse dos kilogramos de pollo por cliente en los llamados "Mercados Ideales". También el aceite se racionará a dos botellas por persona.

Según una fuente oficial del Ministerio de Finanzas y Precios que accedió a hablar sin revelar su identidad con este diario, continuarán las ventas liberadas, pero se verá reducido el número de productos en las tiendas, tanto en moneda nacional como en divisas.

"Se están tomando estas medidas porque el país está bajo ataque de Estados Unidos. Queremos evitar que las personas con menos recursos se queden sin alimentos. La situación está muy mal y la crisis podría empeorar en las próximas semanas", dijo la oficial.

La alimentación no es lo único que se ha visto afectado por el agravamiento de la crisis en las últimas semanas. La reunión del Pleno del Partido Comunista también abordó la escasez de combustible que aqueja a la provincia.

"El representante de la planta Camilo Cienfuegos explicó que están refinando solo el petróleo que tienen de reserva. Nos han llamado a economizar todo el combustible que podamos", dijo un asistente a esa reunión bajo anonimato.

La mayoría de las rutas del transporte público de la ciudad tienen en este momento un solo ómnibus trabajando. A esto se agrega la cancelación de casi todos los los viajes intermunicipales y la reducción de las salidas interprovinciales.

"Ayer salí a la calle a ver si podía comprar algo de comer, pero ni con dinero se consigue nada. Dicen que llegó el Período Especial segunda parte pero yo quisiera saber cuándo se acabó el primero", dijo Yosbanys Guilarte, un cienfueguero que vive en el reparto de Tulipán.

Medidas similares a esta se han tomado en otras provincias del país. Una trabajadora del Ministerio de Comercio Interior que labora en el municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa, confirmó a este diario que las autoridades distribuyeron un listado entre los empleados de esa entidad estatal con los productos que pasarán a estar racionados. Entre ellos se hallan la pasta dental y los jabones que, aunque se seguirán vendiendo de forma liberada en las tiendas en pesos convertibles, el Gobierno "priorizará su distribución por la canasta básica", explica la fuente.

En La Habana se han producido durante los últimos días varias reuniones para informar a funcionarios, miembros del Poder Popular y militantes del Partido Comunista (PCC) de las nuevas medidas. "Nos dijeron que se trata de acciones que hay que tomar para evitar que las personas de menores ingresos queden desamparadas ante el alza de los precios en los mercados agrícolas y el desabastecimiento en las tiendas en divisas”, cuenta a 14ymedio una empleada del Ministerio de Turismo (Mintur) y miembro del PCC en La Habana Vieja.



"En la reunión donde nos informaron de estas decisiones, hubo muchos cuestionamientos por parte de los militantes que dijeron que todo esto va a causar mucho malestar en la población", agrega. "Pero el funcionario provincial que fue a informarnos aclaró que no es algo que se pueda echar atrás ni cambiar. Por la situación que atraviesa el país no admite demoras y hay que tomar medidas aunque no sean del agrado de todos".



El oficialismo ha prohibido en los medios de comunicación el uso del término Período Especial, que remite a la crisis que vivió Cuba tras el fin de los subsidios de la Unión Soviética, valorados en 65.000 millones en 30 años por el economista Carmelo Mesa-Lago.

Los empleados de las Tiendas de Recaudación de Divisas también han recibido la "orientación" de llenar los estantes con el mismo producto, "de forma que no se note el desabastecimiento", dijeron empleados a este diario.

Según datos oficiales, el Gobierno cubano debe a los proveedores de alimentos de la Isla alrededor de 1.500 millones. Cuba importa cerca del 80% de los alimentos que consume por la incapacidad de las empresas, en poder del Estado, para producir.

En abril de este año el ministro de Economía de la Isla, Alejandro Gil, informó de la previsible reducción de las importaciones por la falta de liquidez. Este año Cuba destinará 5.000 millones a compras de alimentos y combustible en el extranjero.

A la grave situación de la economía se suman las sanciones de Estados Unidos, aumentadas , el pasado 2 de mayo, con la activación de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. El presidente de EE UU, Donald Trump, amenazó a la Isla con un "embargo total" si no deja de sostener -con inteligencia y militares, según Washington- al régimen de Maduro, cuyo descalabro es otra de los principales causas del naufragio de la economía cubana.

