El pernil completo o nada, nuevo truco para evadir los precios 'topados'

El mercado agropecuario de las calles 19 y B en el Vedado carga con la fama de ser "un agro de los ricos" porque siempre tiene en venta mercancías difíciles de encontrar en otros establecimientos. A precios más elevados, sus tarimas muestran tomates lustrosos, cebollas limpias y empacadas, frutas variadas y hasta brócoli, poco común en Cuba.

Diplomáticos, extranjeros residentes en la Isla, nuevos ricos, emprendedores con prósperos negocios o gente que cualquier día normal quiere darse el gusto de comerse una guanábana acuden a este mercado en busca de productos. Aunque en la mayoría de los puntos de venta habaneros el cerdo "está perdido" en estas fechas, la zona de cárnicos de este local está bien surtida.

Los comerciantes de este mercado solo ofrecen el pernil completo para evadir los precios topados que afectan a las secciones del cerdo: en bistec, lomo, con hueso o sin hueso. Aquí cuelgan rollizas piernas en las carnicerías. "O todo o nada", repite uno de los trabajadores cada vez que algún comprador se acerca para preguntar.

Las cenas de Nochebuena son en Cuba una tradición que muchas familias han comenzado a recuperar en las últimas dos décadas, pero el momento más especial del fin de año sigue siendo el 31 de diciembre. "Pueden faltar los turrones o la sidra, pero no se puede esperar un Año Nuevo sin al menos un chicharrón de cerdo", comenta Isidro, de 62 años y mensajero de una pequeña cafetería privada, que tuvo que marcharse con las manos vacías este sábado.

"Me pesaron uno de los perniles más chiquitos y costaba casi 1.000 CUP, eso es lo que gano en tres semanas de duro trabajo y no puedo pagarlo todo en comida. ¿Entonces, cómo me muevo o cómo pago la licencia de cuentapropista?

A media mañana, llega otra cliente con cara de desespero. "He caminado por varios mercados y no hay nada, en mi barrio la gente lleva apuntada en una lista hace dos semanas para unos puercos que van a vender el lunes o el martes", explica a este diario. La mujer asegura haber hecho un esfuerzo entre varios familiares para "comprar más caro pero sin tanta preocupación".

"Si espero a que me toque el turno en la cola y cuando voy a comprar lo que hay es una carne con mucho hueso o con mucha grasa me fastidié, además no quiero estar hasta el último día sin saber qué voy a cocinar el 31", añade. "Este mercado es más caro y me quedaré con una mano alante y otra atrás, pero es lo que hay".

En algunos mercados estatales se han vendido en los últimos días piezas de cerdo a poco más de 16 CUP la libra, pero para alcanzar ese "puerco estatal" o "diferenciado" (por su precio más bajo) se necesita estar apuntado con antelación en una lista de espera y la calidad del producto es baja. "Están muy flacos los puercos del Estado", lamenta otra compradora.

La venta del pernil completo no contraviene las normas establecidas. En agosto pasado las autoridades impusieron precios topados para varios alimentos y entre ellos se incluyó el cerdo. El listado detalla el importe máximo al que se puede vender la libra de pierna de cerdo (35 CUP), el bistec (45), la grasa (15) y hasta la pata (5) pero no obliga a deshuesar la pierna y venderla en partes.

"Nos resulta mejor así por varias razones, no solo por el precio, sino porque en esta época del año y con el poco surtido que hay todo lo que es recortería y piezas menores se acaban antes de llegar aquí", cuenta uno de los carniceros del mercado de la calle San Rafael, otro de los que cuentan con más variedad de la ciudad, aunque no con precios tan altos ni mercancías tan exclusivas en El Vedado.

"El que llega aquí a estas alturas del año ya viene desesperado y sabe que le queda muy poco tiempo para comprar", agrega el comerciante. "Son clientes a los que les cogió tarde y no quieren quedarse sin su masita para el 31 de diciembre y esto es lo que hay: el pernil completo o nada".

Un joven que entra acompañado de un turista intenta regatear para llevarse solo unos filetes de cerdo de uno de los perniles que cuelga en la sencilla carnicería sin refrigeración, pero el vendedor insiste en que solo venden la pieza completa y finalmente el cliente mete la mano en el bolsillo, cuenta el dinero y paga cerca de 1.200 CUP por un pernil de gran tamaño.

A pocas cuadras de allí, en un mercado agropecuario gestionado por el Estado, una muchedumbre llegó este sábado a revisar su lugar en la fila "para el puerco que viene el lunes". La mayoría son empleados estatales, jubilados y personas de bajos ingresos. "Me conformo con unas costillitas o una paleta aunque esté flaca, pero que pueda pagar", explica a este diario Xiomara, una pensionada que vive en la barriada de Los Sitios.

"Aquí hubo un momento en que algunos podían darse el gusto de comer carne de res, langosta o camarones y otros que a lo que más podíamos aspirar era a un pedazo de cerdo", comenta la mujer que trabajó por tres décadas como maestra de escuela primaria. "Ahora estamos en una situación en la que que comer puerco ya se está volviendo un lujo".

