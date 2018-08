La policía impide la realización de un taller sobre políticas ‘anticulturales’

Desde la mañana de este sábado la vivienda del activista Juan Antonio Madrazo Luna, en el Vedado, La Habana, fue rodeada por policías y miembros de la Seguridad del Estado para impedir la realización de un taller sobre políticas "anticulturales", según denunció el líder del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial (CIR).

El operativo tenía como objetivo impedir un taller previsto para realizarse en ocasión del décimo aniversario del CIR bajo el nombre de Políticas anticulturales en Cuba, de la parametración al Decreto Ley 349 .

“A través del proyecto Di.Verso habíamos invitado a algunos creadores independientes, particularmente artistas de la cultura urbana underground para hacer un análisis forense sobre cómo se va a estar desarrollando en Cuba el tema de la política cultural contra los artistas y creadores independientes”, cuenta el activista.

Sin embargo, desde las ocho de la los policías rodearon la vivienda de Madrazo, donde funciona también la sede del CIR. El operativo impidió que algunas de las personas interesadas en participar no pudiera llegar hasta la casa por lo que no fue posible realizar el taller.

“Además este viernes fui citado a la Dirección de Inmigración y Extranjería (DIR) y la Mayor Mónica jefa municipal del DIR en Plaza me comunicó que se me iba a aplicar el Decreto 302-12 artículo 25 que me impide, bajo una medida de defensa y de seguridad nacional, salir del país”, añadió. El activista explica que no le dieron ni un solo documento en el que quedara registrada esta medida.

Madrazo debe viajar este domingo hacía Madrid para llegar luego a Ginebra a cumplir con una invitación oficial del Comité para la eliminación de la discriminación racial (CER), del alto comisionado de las Naciones Unidas.

El objetivo de la invitación es que el activista participe de la presentación del informe que hará el Estado cubano a parir de unas recomendaciones del organismo internacional y que tendrá lugar este 15 de agosto.

“Bajo ese pretexto se me aplicó esta medida de seguridad nacional pero además de eso también me habían comunicado ya los oficiales de enfrentamiento que no iban a permitir que desarrolláramos el taller este sábado”, agregó.

El activista denuncia que durante el interrogatorio oficiales de la Seguridad del Estado acusaron a los miembros del CIR de “reclutar a través del proyecto Di.Verso a artistas independientes y artistas integrados a instituciones oficiales” y de estar “estimulando provocaciones”. Según cuenta estaban también invitados al taller líderes comunitarios y líderes religiosos que han acompañado en los miembros del CIR en el trabajo comunitario que desarrollan en algunos municipios de La Habana.

A las cercanías de la vivienda llegaron algunos activistas y artistas como Marthadela Tamayo y el rapero Osvaldo Navarro, pero “los oficiales de la Seguridad les dijeron que si no se retiraban serían llevados para el Vivac”, un centro de detención, explica Madrazo a este diario.

Ante estas amenazas decidieron que lo mejor era alejarse del lugar para evitar las detenciones. “Incluso llamamos a algunos colaboradores, gente joven y artistas, que estaban cerca y les pedimos que no llegaran para ni siquiera los marcaran”, aseguró el activista que percibió que los oficiales “estaban dispuestos a detener a cualquiera”.

Durante el mes de julio pasado tuvieron lugar en Cuba 229 detenciones arbitrarias, “por motivos netamente políticos, de pacíficos disidentes”, según denunció en su más reciente informe la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). La cifra significa 107 arrestos más que en junio pasado.

