El 35% del sector privado cubano está sin trabajo por la crisis del covid-19

El número de trabajadores del sector privado que suspendieron sus licencias de actividad crece a un ritmo desaforado, un 60% en pocas semanas, al pasar de 139.000 a 222.723 afectados, según datos oficiales.

A mediados de abril, el 22% de los cuentapropistas había perdido su fuente de ingreso. Ahora, está en esta situación el 35% de los 632.950 titulares de licencia que había en Cuba antes del inicio de la pandemia de covid-19.

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, y su colega de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, asistieron el lunes a la Mesa Redonda de la televisión cubana, donde dieron nuevos datos de las repercusiones del coronavirus en sus áreas.

Feitó Cabrera explicó que 39.127 trabajadores estatales de los 138.638 cesados temporalmente, llamados "interruptos" por el Gobierno, han sido reubicados

Feitó Cabrera explicó que 39.127 trabajadores estatales de los 138.638 cesados temporalmente, llamados "interruptos" por el Gobierno, han sido reubicados, lo que supone que casi 100.000 no han conseguido otra alternativa.

Quienes aceptaron un puesto distinto han sido enviados mayoritariamente a actividades como la producción de alimentos, centros de aislamiento, cubrir vacantes de Salud Pública, pesquisas sanitarias y a la atención a personas vulnerables, adultos mayores solos y personas con discapacidad.

"Tenemos 93.660 trabajadores cobrando garantía salarial mientras que 5.851 no la tienen ya que no aceptaron la oferta de empleo", agregó.

La ministra explicó que entre las coberturas salariales que se aplican en Cuba está la garantía social, que paga la entidad ante determinada circunstancia cuando el trabajador no está laborando, como en el caso de las "interrupciones" u otras medidas adoptadas en este momento. "No se puede devengar lo mismo cuando uno trabaja a cuando uno no lo hace independientemente de la causa que sea", adujo.

Por otra parte, hizo referencia a la protección social, un tipo de ayuda "relacionada a la asistencia social y que se ofrece cuando los ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades básicas".

La diferencia salarial entre los empleados de un ámbito y otro ha sido, según la ministra, una de las principales dificultades para las reubicaciones

En el sector estatal, el 58% de los tres millones de empleados sigue haciendo trabajo presencial, la mayoría, el 74% pertenece a las empresas públicas y el 26% restante a las funciones burocráticas. La diferencia salarial entre los empleados de un ámbito y otro ha sido, según la ministra, una de las principales dificultades para las reubicaciones.

Los funcionarios recibieron un incremento salarial el pasado año después de décadas con el sueldo estancado y ahora ganan más dinero que los trabajadores de las empresas. "Sabemos que no es lo mismo el 60% del salario de la escala de las empresas, que esta cifra entre los presupuestados", admitió Feitó, que aseguró qu habrá una equiparación cuando las circunstancias lo permitan aunque, por otra parte, justificó la diferencia al recordar beneficios anteriormente concedidos a los trabajadores empresariales.

"El salario medio se incrementó de 524 pesos en el año 2013 a 891 al cierre de 2019. Por su parte, el pago por la distribución de utilidades supera los mil 500 pesos promedio y se cuenta además en algunas empresas con el pago de 13 CUC de estimulación", argumentó.

Aunque los trabajadores privados llevan tiempo alertando de su precaria situación, ya que si no aceptan reubicarse en el sector estatal no tienen ninguna cobertura por cese de actividad a menos que pertenezcan a un sector vulnerable, la ministra defendió que sí están protegidos.

"Lo primero que se hizo fue adecuar el servicio a las actuales condiciones. Ejemplo de ellos es que tanto los arrendadores de casas como los que prestan servicios de bar pueden vender comida para llevar. Hay otro grupo de cuentapropistas que reajustaron su actividad y realizan producción para enfrentar el covid-19 con excelente resultados. Es una experiencia que debemos potenciar para lograr los encadenamientos entre el sector estatal y no estatal", indicó.

Los datos proporcionados en Mesa Redonda por el ministro del Transporte, que cifró en 300.000 las personas transportadas diariamente en lugar de los seis millones habituales

Además, los que debieron cesar sus licencias han podido aplazar los tributos. "Los que más se han acogido a esta medida son los trabajadores contratados, los transportistas de carga y pasajeros, los arrendadores de vivienda, los vinculados a servicios gastronómicos en cafetería y los servicios de belleza", detalló.

Aunque 600.038 personas trabajan a distancia, un método de trabajo hasta ahora residual en Cuba, que ha debido crecer forzado por la pandemia, muchas otras necesitan seguir acudiendo a sus puestos de trabajo. Los datos proporcionados en Mesa Redonda por el ministro del Transporte, que cifró en 300.000 las personas transportadas diariamente en lugar de los seis millones habituales. Aun descontados quienes ejercen su empleo desde casa y al estar limitado el transporte público a los trabajadores esenciales, el dato revela una crisis sin precedentes en el país.

________________________