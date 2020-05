Poco éxito de la 'protesta digital' de los médicos cubanos en el debate con Luis Almagro

El secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, catalogó este jueves de "fracasado" el modelo económico y político cubano, durante un programa especial transmitido en vivo por internet y presentado por el influencer Alex Otaola.

"Han seguido aplicando una fórmula que no funciona a un costo altísimo para el pueblo", añadió y recordó la caída del bloque comunista de Europa del Este. "Es definitivamente una revolución absolutamente parasitaria", apuntó.

"La soberanía radica en el pueblo y el pueblo hoy en Cuba no puede expresarse, no puede ser consultado y no está representado por la tiranía", añadió Almagro durante la transmisión del evento, patrocinado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y la OEA en el que se abordó el tema de las misiones médicas de la Isla.

"Los trabajadores de la Salud, sea dentro o fuera de Cuba, merecen otras condiciones de trabajo", puntualizó el secretario de la OEA, quien exigió también hospitales en mejor estado para los pacientes, que muchas veces deben lidiar con los problemas de infraestructura, el deterioro de las instalaciones y las deficiencias higiénicas.

Entre los participantes estuvo también John Barsa, administrador interino de Usaid, María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, y Javier Larrondo, de Cuban Prisoners Defenders, dos organizaciones que han documentado las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los médicos en misiones extranjeras. Además participaron el médico Hugo Acha, la opositora Rosa María Payá y la periodista venezolana Marinellys Tremamunno. Los paneles fueron moderados por la activista Liu Santiesteban.

La transmisión en vivo superó las 100.000 vistas y más de 10.000 "me gusta".

El Gobierno cubano trató de influir en la difusión del evento según un documento filtrado a la prensa en el que se instaba a reportar la publicación y reaccionar negativamente al video

El Gobierno cubano trató de influir en la difusión del evento según un documento filtrado a la prensa en el que se instaba a reportar la publicación y reaccionar negativamente al video con el fin de alterar el algoritmo de Facebook o, incluso, que esta lo eliminase por precaución.

El documento ordenaba, además, al personal cubano en el exterior que publicase "contenidos emocionales (sic)" tanto en sus perfiles personales como en los institucionales donde mostrasen "orgullo de ser cubanos".

También las autoridades pidieron enseñar "el trabajo" que está haciendo el personal de salud de Cuba en la Isla y el extranjero para enfrentar el covid-19 y reproducir artículos de la prensa oficial sobre el tema. Sin embargo, las reacciones negativas no superaron el millar durante la transmisión.

"Nos enviaron ese documento por un chat interno de WhatsApp que tenemos los colaboradores. No es la primera vez que nos piden ese tipo de acciones. Hay algunos hashtags que debemos usar siempre y en determinadas fechas nos piden también que subamos fotos de héroes y mártires", dijo una doctora cubana de misión en Zulia, Venezuela, que pidió no ser identificada por temor a represalias.

Un segundo médico, destinado en un país del sur de África para combatir el covid-19, también confirmó la autenticidad del documento. "Nos dijeron que los jefes de misión revisarían los perfiles personales de cada uno para estar seguros de que se cumplió la orientación. Es como las marchas a las que nos obligan a ir pasando asistencia, pero en digital", dijo.

Las misiones médicas son una fuente de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Para la Isla constituyen su principal fuente de ingreso, con una facturación anual de entre 6.500 y 10.000 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales. Estados Unidos, por su parte, lo ve como una forma de trabajo esclavo.

