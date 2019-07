El reportero Ricardo Fernández cumple 48 horas en paradero desconocido

El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador de 14ymedio y residente en la ciudad de Camagüey, se encuentra desaparecido desde la mañana de este viernes, según informó a este diario la activista Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.

Soler detalla que el reportero estuvo en su casa, en la barriada habanera de Lawton, de donde salió cerca de las 11 de la mañana del pasado 12 de julio para dirigirse a la terminal de ómnibus nacionales y viajar hacia la ciudad de Pinar del Río. Fernández acordó hacer una llamada telefónica para confirmar que había llegado bien al lugar, pero nunca llamó.

Soler teme que el reportero haya sido detenido por la Seguridad del Estado puesto que no ha dado señal de vida en las últimas 48 horas. Cualquier intento de llamar a su teléfono móvil solo devuelve un mensaje de servicio que indica que el número de celular está "apagado o fuera del área de cobertura".

La casa de Soler, donde también radica la sede de las Damas de Blanco, estuvo rodeada desde las primeras horas del viernes por un operativo policial

La casa de Soler, donde también radica la sede de las Damas de Blanco, estuvo rodeada desde las primeras horas del viernes por un operativo policial, según cuenta la activista. Fernández, quien también colabora con La Hora de Cuba y Christian Solidarity Worldwide (CSW), llegó a la vivienda el jueves en la tarde y al caer la noche se quedó a dormir.

La preocupación de Soler la comparte también Guillermo del Sol, un colega del reportero en CSW. "Habíamos quedado en que me llamara al mediodía del viernes y no lo hizo, su número me daba primero timbre y nadie contestaba pero desde la tarde del viernes ya me da apagado", dijo a 14ymedio.

La esposa del periodista, Yuleysy Ruiz, agrega que Fernández quería viajar de La Habana a Pinar del Río a visitar a su hija que vive en esa ciudad. "La última vez que tuvimos noticias de él fue el viernes a las cinco de la madrugada que llamó a su mamá pero desde entonces no sabemos nada más y estamos todos muy preocupados".

Un informe emitido a inicios de este mes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante el primer semestre de 2019 se produjeron al menos 1.468 arrestos arbitrarios en Cuba.

La organización, con sede en Madrid, señaló que ha registrado numerosas denuncias de arrestos, además de retenciones en los aeropuertos, multas y otros tipos de acciones ilegales que han sido cometidas en contra de dirigentes opositores, activistas y periodistas independientes.

___________________________________________________________________________

