La represión policial frustra una protesta LGBTI convocada frente al ICRT

Desde las primeras horas de este lunes varios activistas, periodistas independientes y artistas denunciaron operativos de vigilancia policial frente a sus viviendas y el corte del servicio telefónico para impedirles asistir o reportar una protesta LGBTI frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

La protesta buscaba la renuncia de la directora de Comunicación de esa institución estatal, Yusimi González Herrera. La funcionaria se convirtió en el centro, la pasada semana, de las críticas de la comunidad LGBTI tras la difusión de un audio, en el que se le escucha hacer comentarios homofóbicos sobre los presentadores y locutores de la radio que tienen "voces amaneradas".

A la convocatoria de manifestación se sumaron numerosas figuras públicas del sector independiente, entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien denunció que su vivienda fue sitiada este lunes por la Seguridad del Estado. Otero sufrió la interrupción del servicio de acceso a internet desde el móvil, al igual que la artista Tania Bruguera y los periodistas independientes Maykel González Vivero y Mónica Baró.

Por su parte, la reportera de 14ymedio Luz Escobar también fue víctima de esta operación represiva, cuando al intentar salir de su casa en la mañana se encontró en los bajos del edificio un oficial de la Seguridad del Estado. El hombre, que no mostró identificación oficial alguna, le advirtió a la periodista que no le iba a permitir salir a la calle.

Iliana Hernández, Michel Matos, Oscar Casanella, Omara Ruiz Urquiola y Pedro Acosta fueron otros de los activistas que denunciaron vigilancia policial alrededor de sus viviendas y amenazas para impedirles salir a la calle.

También en la mañana fue detenido el activista Héctor Luis Valdés, en el momento en salía de su casa para participar de la convocatoria. Valdés comentó durante una trasmisión en Facebook que los vecinos le habían advertido sobre la vigilancia en la zona.

"Voy a salir, no tengo miedo porque no he cometido ningún delito. Solo voy a reclamar mis derechos, porque cese la homofobia, dejen de discriminar y de tanto abuso aquí en Cuba. Estoy viendo una patrulla: una vez más se demuestra el abuso y la represión que existe en este país".

Segundos después un oficial de la Seguridad del Estado exigió al activista interrumpir la transmisión y el video se cortó abruptamente.

Otero Alcántara denunció que el rapero Maykel Osorbo fue detenido en calle y llevado para la estación de San Miguel del Padrón.

Este diario pudo comprobar que cerca de las de la mañana en los alrededores del ICRT era visible la presencia de fuerzas policiales y de agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil.

La convocatoria para este lunes fue lanzada por el grupo de Facebook, No a la homofobia, pero la Plataforma 11M, que toma su nombre de la marcha independiente del 11 de marzo de 2019, se desmarcó de la convocatoria. En un comunicado, los miembros de 11M cuestionaron "cómo las personas promotoras de la iniciativa fueron investidas de tal responsabilidad".

"En Cuba no hay una red de organizaciones LGBTIQ con representación colectiva temporal o permanente", argumentó la Plataforma que criticó el contexto en que se había hecho el llamado a protestar frente al ICRT, marcado por las medidas restrictivas de la fase 1 post covid-19 que todavía rigen en La Habana.

