"Si sale, lo van a detener"

Dos agentes de la Seguridad del Estado están apostados, desde el viernes en la mañana, en la entrada del edificio donde viven Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar en La Habana para impedir que los dos periodistas de 14ymedio salgan a la calle.

Uno de los agentes, que no se identificó, contestó que él era "licenciado en Derecho" cuando Escobar le explicó, este sábado, que, al no dejarlo salir de su casa, estaba incurriendo en un delito de "coacción" según el artículo 286 del Código Penal.

"En el día de hoy es probable que usted se mantenga en la casa ¿verdad? Para evitar detenciones, para evitar un grupo de cosas, para no llegar a otros extremos", dijo el agente.

Esta es la transcripción de la conversación:

Agente: Buenos días

Reinaldo: Buenos Días

A: Le recomiendo mantenerse acá.

R: ¿Qué tu me dices?

A: Que le recomiendo mantenerse acá.

R: Yo no sé lo que tú me quieres decir con eso.

A: ¿Usted no es el esposo de Yoani (Sánchez)?

R: Yo soy Reinaldo Escobar, el esposo de Yoani.

A: Yo le estoy diciendo que yo le recomiendo que usted se quede acá.

R: Yo escucho tu recomendación, pero no entiendo. Explícamelo mejor.

A: Pero, ¿cómo quiere que se lo explique? Usted sabe cómo es el día de hoy. Yo estoy aquí no por gusto.

R: Yo no sé quién tú eres. Yo no te conozco.

A: Bueno, se lo estoy diciendo, yo soy el oficial que está aquí.

R: Cuál es tu nombre, quién tú eres, te puedes identificar?

A: Yo me puedo identificar pero eso no le va a decir mucho de todas maneras. No todo el mundo va a venir a decirle que le sugiere que no salga.

R: Tú puedes decirlo como tú quieras.

A: Yo le dije buenos días, con buena educación. Le estoy sugiriendo. Usted determina lo que usted quiera. ¿Entiende? Como una sugerencia.

R: ¿Pero qué pasa si yo no acepto tu sugerencia.

A: Ah, no sé. Usted sabe el día de hoy cómo es.

R: Yo no sé qué tú me estás hablando con el día de hoy ¿Qué es lo que pasa con el día de hoy?

A: ¿Qué qué pasa con el día de hoy? Me imagino que los compañeros míos que han hablado con usted y con Yoani les han dicho que en el día de hoy es probable que usted se mantenga en la casa ¿verdad? Para evitar detenciones, para evitar un grupo de cosas que… para no llegar a otros extremos.

R: Léete esto (y le entrega un papel donde se ha copiado el artículo 52 de la constitución y un fragmento del artículo 286 del Código Penal que detalla el delito de "coacción")

A: Sí como no, lo conozco. Lo conozco, soy licenciado en Derecho

R: Entonces tú sabes que estás violando el Artículo 286.

A: No, no lo estoy violando

R: Cómo no, tú estás impidiendo que…

A: No, impedir significa que yo a usted ahora mismo lo obstaculice, que tome alguna acción. Yo estoy parado frente a usted. Le dirigí los buenos días con una educación cívica…

R: De acuerdo, pero me estás diciendo que si yo salgo por esa puerta entonces tú procedes a hacer otra cosa.

A: No, yo le dije "yo le sugiero"

R: Ah, entonces yo voy a salir porque tú no eres mi papá.

A: No, por supuesto.

R: ¿Dónde me van a detener cuando yo salga y hasta cuándo es esto, hasta que día es esto?

A: No, no sé. Yo no puedo decirle. Yo estoy aquí cumpliendo una función.

R: Qué tú harías.

A: Yo le voy a decir ahora mismo.

R: Qué tú haces en el caso que yo quiera salir. Para yo saber.

A: (Llama por teléfono). Oye, tú me oye. Reinaldo está aquí frente a mí, que quiere salir y le estoy diciendo que hoy no es un día apropiado para eso.

R: La pregunta es ¿Qué pasa si voy a salir?

A: (Hablando por teléfono) No, no ha hecho nada estamos conversando y quiere saber qué le puede suceder en caso de él salir.

R: ¿Qué dice tu compañero?

A: Que si sale lo van a detener. Que si sale lo van a detener.

