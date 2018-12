"Si te sumas a la huelga, te confiscamos el carro"

El Gobierno ha presionado a los conductores de taxis privados en La Habana para que no se sumen este viernes a una huelga de transporte en protesta por las medidas que buscan regular el sector por cuenta propia. La policía ha amenazado con confiscar los vehículos de los choferes que no salgan a trabajar.

La tensión creció entre los boteros en las últimas semanas en la medida en que se acercaba el 7 de diciembre, cuando empieza a regir El Paquetazo de medidas. Las normas regulan aspectos como la compra del combustible, las rutas y el manejo del dinero, con la obligatoriedad de contar con una cuenta bancaria en el país.

El malestar de los transportistas ante estos controles los ha llevado a impulsar varias iniciativas de protestas. Una de ellas ha sido una convocatoria a una huelga, bautizada popularmente como El Trancón, que ha sido difundida entre conductores de taxis privados de La Habana y otras provincias del país, para iniciarse este viernes.

El oficialismo ha respondido visitando a los líderes de la iniciativa, arrestando a algunos y amenazando a los boteros con represalias legales si se suman al paro. Rafael Alba, conductor de un almendrón que se dedica al traslado de pasajeros en La Habana, pasó casi 24 horas detenido en una estación de policía por esa razón.

"Me dijeron que si se me ocurría no salir a trabajar este viernes me iban a confiscar el carro", cuenta a 14ymedio. Alba fue interrogado durante su arresto sobre el origen de la convocatoria a El Trancón, con el que los choferes exigen libertad de movimiento, derecho a trabajar en todo el país, acceso a un mercado mayorista, la posibilidad de importar piezas y el permiso para contar con sindicatos independientes, entre otras demandas.

"Ahora tengo una patrulla de policía delante de mi casa para comprobar si salgo a trabajar o no", denuncia el conductor, cuya familia depende económicamente de su trabajo como transportista. Un vehículo como el suyo, fabricado en los años 50 del siglo pasado y con sucesivas reparaciones y adaptaciones, está valorado en el mercado informal en unos 40.000 CUC.

Desde el jueves en la mañana eran notables los operativos policiales en las piqueras donde regularmente se dan cita estos choferes y a lo largo de las rutas que hacen con más frecuencia. "La ciudad está tomada por policías y segurosos vestidos de civil que controlan todos los almendrones que circulan vacíos y que no paran", cuenta a este diario una vecina de San Miguel del Padrón. En el céntrico parque El Curita, en Centro Habana, desde la tarde de ayer, era notable la presencia de patrullas y oficiales de la policía así como de agentes de la Seguridad del Estado.

Otro transportista, Ramón, de 56 años y que hace la ruta entre La Víbora y El Vedado, también teme perder su viejo Ford con plazas para transportar nueve personas en cada viaje. "Este jueves fueron varios inspectores a las cercanías del cine Mónaco a advertirnos que van a tomar medidas contra los que nos sumemos a la huelga".

"Nos han hecho todo tipo de presiones y también nos han prometido que en las próximas semanas se relajarán un poco las normas, pero la gente no les cree porque una vez que entren en vigor las medidas ¿qué garantía tenemos de que van a ser echadas para atrás?", cuestiona el transportista.

El malestar popular llevó al titular del Ministerio de Transporte a comparecer en la tarde del jueves en el programa oficial Mesa Redonda, junto a otros funcionarios del sector. Adel Yzquierdo Rodríguez evitó referirse a la huelga de boteros privados y dedicó la mayor parte de su intervención a hablar de las presuntas mejoras que se avecinan para el transporte estatal.

Yzquierdo Rodríguez aseguró que antes de que finalice el año arribarán a la isla 400 microbuses de 12 plazas y 90 ómnibus que se sumarán a la transportación de pasajeros. El funcionario aseguró también que se han reparado 80 ómnibus que se hallaban en mal estado en la capital.

El transporte estatal vive una profunda crisis que comenzó tras el colapso de la Unión Soviética, a finales del siglo pasado, pero que ha tenido algunos momentos de mejoría como en los años en que el Gobierno de Hugo Chávez enviaba unos 110.000 barriles de petróleo diario a la Isla, una parte de los cuales se destinó a la reventa en el mercado internacional.

Con los apuros por los que atraviesa la economía cubana actualmente una de las primeras señales del deterioro ha sido la eliminación de rutas de transporte público, la reducción en el número de ómnibus disponibles y las continuas roturas por falta de piezas de repuesto.

Los transportistas privados han aprovechado el vacío dejado por el aparato estatal y en la actualidad son un sector imprescindible para mover a los cubanos de un lugar a otro en cualquier parte de la Isla. Desde coches de caballo, pasando por los viejos almendrones del siglo pasado hasta llegar a vehículos más modernos y climatizados, los taxis por cuenta propia son vitales para que la Isla no se paralice.

Sin embargo, el ministro de Transporte detalló que en la primera inspección obligatoria a la que fueron sometidos estos vehículos en todo el país para obtener el certificado técnico de circulación solo aprobó el 32% de los carros que se presentaron, aunque en la actualidad esa cifra ha ascendido hasta el 62%.

La viceministra de Transporte, Marta Oramas, agregó que hasta finales de noviembre se habían retirado 2.167 licencias de transportistas privados por las malas condiciones de los autos, de un total de 6.119 titulares particulares.

Durante la Mesa Redonda ninguno de los funcionarios invitados avanzó la posibilidad de suavizar las regulaciones del paquetazo o de una posible moratoria. Tampoco permitieron que hablara un representante del sector privado.

