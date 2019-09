La policía traslada a prisión al periodista Roberto Quiñones

El periodista Roberto Quiñones fue detenido este miércoles y conducido a la cárcel por la policía, luego de que no se presentara el pasado 5 de septiembre en la prisión provincial de Guantánamo para cumplir con una condena de un año de privación de libertad.

Tres agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) llegaron a casa de Quiñones pasadas las cuatro de la tarde y lo arrestaron, según detalló al portal informativo Cubanet su esposa Ana Rosa Castro.

"Roberto ya estaba preparado. Él tenía sus cosas recogidas, así que no demoraron en llevárselo. Le dijeron que tendría derecho a una llamada telefónica, así me daría detalles de su ubicación exacta. Luego me informaron que se lo llevaban para la prisión provincial", agregó Ana Rosa.

Recientemente, Quiñones había anunciado que no iba a presentarse de manera voluntaria en la prisión. "La presidenta del tribunal que me sancionó y los jueces del tribunal provincial que hicieron el otro montaje de una puesta en escena sobre un presunto acto de justicia, aseguran que soy un ciudadano peligroso, he pensado que entonces lo mejor es esperar a que vengan a detenerme en mi propia casa", argumentó.

El reportero recibió una condena de un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento

El periodista independiente y colaborador de Cubanet fue sancionado el pasado 7 de agosto por el delito de resistencia y desobediencia. Recibió una condena de un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento, durante un juicio efectuado en el Tribunal Municipal de la ciudad de Guantánamo.

La detención del periodista ocurrió el pasado 22 de abril mientras esperaba para cubrir el juicio contra los pastores Ramón Rigal y Ayda Expósito, quienes se negaron a enviar a sus hijos a la escuela y se acogieron a la modalidad de enseñanza conocida como homeschooling. Según su testimonio fue golpeado por los oficiales durante el arresto.

Este mes, el Gobierno de EE UU condenó el procesamiento judicial del reportero. "Instamos al régimen cubano a liberar inmediatamente al Sr. Quiñones y a cesar el abuso y maltrato contra él", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también criticó al Gobierno de Cuba y le conminó a suspender el castigo y "no seguir atropellando los derechos humanos".

A finales de agosto Quiñones fue galardonado con el Premio Patmos a la Libertad Religiosa, que entrega el Instituto Patmos. La organización reconoció al laico católico porque "en una etapa muy crítica para la sociedad civil cubana en general, incluyendo a las iglesias, donde la mayoría prefiere callar (...), decidió ser excepción y vivir a contracorriente".

__________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo.