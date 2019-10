Se triplica el número de cubanos que piden asilo en la frontera con México

Hasta agosto de este año al menos 20.700 cubanos llegaron a la frontera de EE UU con México, según los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el triple que en igual período del año anterior (7.079).

La avalancha de migrantes coincide con un recrudecimiento de la represión y la crisis económica en la Isla, pero también con políticas más restrictivas de Washington hacia la inmigración irregular.

"La situación económica de Cuba, que está a las puertas de un nuevo Período Especial, unida a la suspensión de programas como el de Reunificación Familiar Cubano y el Programa Parole para los médicos ha complicado enormemente el panorama migratorio", dice vía telefónica desde Miami el abogado de inmigración Alejandro Vázquez.

Según las cifras publicadas en el portal de CBP a pesar de este aumento, el número de migrantes cubanos que llegan a la frontera es inferior a los picos alcanzados antes del fin de la política de pies secos/pies mojados, derogada por el expresidente Barack Obama en enero de 2017, que concedía refugio a todos los nacionales de la Isla que llegaban a EE UU.

En 2016, justo antes de que Obama pusiera fin a ese decreto presidencial, llegaron a la frontera de Estados Unidos 41.523 cubanos. Otros miles lo hicieron a través de aeropuertos y la vía marítima. Pero la situación hoy es muy diferente a la de aquellos años puesto que EE UU ha suspendido los trámites consulares en La Habana a raíz de la crisis de los "ataques acústicos". Ahora los cubanos tienen que presentarse en el consulado estadounidense en Guyana y el proceso es mucho más lento.

Según las cifras publicadas en el portal de CBP a pesar de este aumento, el número de migrantes cubanos que llegan a la frontera es inferior a los picos alcanzados antes del fin de la política de pies secos/pies mojados

Estados Unidos también eliminó el visado múltiple a los cubanos conocido como "visa de cinco años". En un comunicado la Embajada de EE UU en La Habana dijo que se había tomado esa decisión en reciprocidad con el visado que reciben los estadounidenses para ingresar a Cuba.

A toda la problemática migratoria se suma que, al llegar a la frontera sur, los cubanos necesitan acogerse a los Tratados de Protección al Migrante firmados por México y Estados Unidos que los obligan a permanecer durante meses en territorio mexicano mientras se procesa su solicitud de asilo.

"Tras derogarse la ley de pies secos/pies mojados, los cubanos pasaron a ser tratados como los demás inmigrantes latinoamericanos. Primero deben demostrar un miedo creíble de persecución y luego solicitar asilo y ganarlo, lo cual es un proceso extremadamente difícil", agregó Vázquez.

Un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Syracuse University, en Nueva York, afirma que 11.804 inmigrantes fueron enviados de regreso a México para esperar sus audiencias desde enero.

A una pregunta del Nuevo Herald, de Miami, sobre la cantidad de cubanos a la espera de asilo en el norte de México, el Instituto Nacional de Migración de ese país contestó que no disponía de estadísticas por nacionalidad.

El presidente Donald Trump ha sido muy crítico con las solicitudes de asilo en la frontera sur. "No más falso asilo", tuiteó Trump en español a mediados de septiembre. "No más detener y soltar. No más entrada ilegal en Estados Unidos", agregó.

Con Trump ha aumentado el número de cubanos repatriados a la Isla después de negársele el asilo. Según las últimas estadísticas reportadas por la agencia AP más de 800 cubanos han sido devueltos a su país, aún cuando habían expresado temor a ser reprimidos por las autoridades de la Isla.

Según las últimas estadísticas reportadas por la agencia AP más de 800 cubanos han sido devueltos a su país, aún cuando habían expresado temor a ser reprimidos

El pasado miércoles el diario Washington Blade reportó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había apelado la decisión de un juez federal que le concedió asilo político al periodista independiente Yariel Valdés González, quien llevaba varios meses en un centro de detención. El también colaborador de Tremenda Nota ganó su caso de asilo tras presentarse ante un juez a mediados de septiembre en el Centro de Seguridad Media Bossier Parish en Plain Dealing, Luisiana.

"Es muy triste que después de un viaje tan largo, después de perder todo, termine uno en el mismo país del que huye, justo cuando ha pedido asilo en el que creemos es el país de la libertad", cuenta Remigio, un cubano que acaba de ser repatriado a la Isla tras pasar seis meses en una prisión de inmigración en California.

"Los oficiales te tratan como a un perro. No dejan explicar casi nada y exigen muchas pruebas. Realmente no esperaba que fuera así", comenta vía WhatsApp desde Fomento, una pequeña ciudad de la provincia de Sancti Spíritus.

_______________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.