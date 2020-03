Casi 2.000 turistas españoles abandonarán Cuba en los próximos días

(EFE).- De los 60.000 turistas que saldrán de Cuba en los próximos días 1.931 son españoles, informó este sábado a Efe una fuente del Consulado General de España en La Habana, que está funcionando para dar respuesta a todas las consultas telefónicas, por correo electrónico y a través de Twitter.



"No hay sensación de pánico y la clave es la información", indicó la misma fuente, que subrayó que "todas las consultas se están contestando", aunque no ha habido un incremento descomunal de estas y la recomendación es la misma en la mayoría de los casos: "contactar con las líneas aéreas e ir regresando".

Cuba anunció ayer viernes el cierre de sus fronteras excepto a residentes (cubanos y extranjeros) a partir del próximo martes 24 para minimizar la entrada de casos de coronavirus

Cuba anunció ayer viernes el cierre de sus fronteras excepto a residentes (cubanos y extranjeros) a partir del próximo martes 24 para minimizar la entrada de casos de coronavirus, pero no ha cerrado su espacio aéreo, por lo que las aerolíneas que conectan regularmente la isla con España pueden seguir operando.



Es decir, por ahora no hay riesgo de que los turistas españoles se queden "varados" en este país.



No obstante, las compañías podrían reajustar su oferta en función de la demanda, por lo que lo más importante es "mantenerse informado" sobre los vuelos, recomendó la fuente consular.



Aunque las autoridades cubanas no han dicho que sea obligatorio que los visitantes se marchen, el primer ministro, Manuel Marrero, afirmó el viernes que esperan que para la próxima semana ya no queden turistas en el país.



Además, los viajeros que lleguen desde este sábado y hasta la entrada en vigor del cierre el martes deberán alojarse en hoteles (todos estatales) y no podrán hacerlo en casas de alquiler particular.



Los residentes que arriben al país a partir de ese momento deberán mantener dos semanas de cuarentena obligatoria en instalaciones sanitarias.



En Cuba viven unos 3.000 expatriados del país ibérico y el registro consular contabiliza a más de 150.000 personas, la mayoría dobles nacionales: cubanos que obtuvieron la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Histórica, también conocida como "ley de nietos".



La Isla suma hasta ahora 25 casos confirmados de COVID-19. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, explicó que se encuentran en vigilancia epidemiológica 29.533 personas en la atención primaria de salud, y están ingresados 833 pacientes, de ellos 193 extranjeros y 640 cubanos.

El único fallecido por el momento es un hombre italiano de 61 años que fue uno de los tres primeros casos diagnosticados en el país, todos ellos turistas de ese país europeo.



Las autoridades sanitarias cubanas reiteraron este sábado que todavía no se ha detectado "transmisión intrínseca" en el país, que aunque cerrará al turismo y ha cancelado espectáculos y eventos masivos, de momento mantiene abiertas escuelas y universidades.

________________________