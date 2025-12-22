2026: El año que nieve, o, si se hubieran cumplido las promesas

Si existiera un mínimo contacto con la realidad, este año que estamos esperando sería no solo esperanzador, sino sorprendente

La Habana/Para reírnos de los plazos traicioneros, o de las falsas promesas, contamos con fechas ficticias, como el 32 de octiembre, cuando la rana críe pelos, o el año que nieve.

Si las promesas que nos hicieron desde las más altas tribunas hubieran tenido algún fundamento, un mínimo contacto con la realidad, este año que estamos esperando sería no solo esperanzador, sino sorprendente.

En las afueras de La Habana los cafetales, ya adultos, serían no solo un sólido renglón exportable sino también una atracción turística, como los tulipanes holandeses o los cerezos florecidos de Washington.

El centro de investigaciones de la caña de azúcar, empeñado en la diversificación de los derivados de "la dulce gramínea" habría convencido a los funcionarios del Ministerio del Azúcar de tener una clara división del trabajo entre los cañaverales y las industrias, de manera que las cepas propensas a tener un mejor rendimiento se destinarían a los centrales más eficientes y las otras se convertirían en biomasa, como futura madera, papel o combustible para generar electricidad.

En el legendario Camagüey sus llanuras estarían sembradas del mejor pasto para el ganado vacuno también convenientemente diversificado para el productor de carne y el lechero. Las fábricas de queso, yogur y mantequilla, así como las de embutidos y enlatados serían una fuente de trabajo y una garantía para la alimentación de los cubanos.

Los investigadores de la genética porcina finalmente habrían encontrado el cerdo "cubensis" que no come bellotas sino guayabas, aguacate y mango y tiene una carne limpia y aromática; en menor medida, pero con notables avances, la cría de conejos y de ovino y caprino logra ya satisfacer la demanda interna con posibilidades de exportación.

La condición insular del país fue definida en los planes de desarrollo como un pilar decisivo. Mariscos y pescados estarían presentes en el mercado nacional sin afectar la creciente demanda internacional con el único inconveniente de que comprarlos en la Isla saldría tan caro como en Europa.

La Autopista Nacional, bautizada popularmente como “De Guane a Guantánamo”, introdujo un sistema de control automatizado compatible con los vehículos inteligentes mientras que el ferrocarril central cuenta con nuevos ramales hacia los municipios ubicados al Sur. Se prevé que en el próximo quinquenio se ponga en funcionamiento el tren bala entre La Habana y Santiago, proyecto que se retrasó para darle prioridad al metro de la capital.

Aunque todavía es insatisfactorio, se ha logrado reducir a dos años el tiempo de espera para adquirir una vivienda. Se ha avanzado con lentitud en este propósito debido al crecimiento del retorno al país de emigrados, al aumento de la tasa de natalidad y a que la expectativa de vida ya llega a los 78 años.

Para los próximos Juegos Olímpicos se ha lanzado el lema de conquistar al menos un tercer lugar, sin renunciar a estar en el primero.

Las reformas económicas abrieron un espacio a todas las formas de propiedad incluyendo la posibilidad de exportar e importar sin limitaciones. La moneda nacional se cotiza en el mercado cambiario a un dólar por ocho pesos cubanos, con fluctuaciones, mientras que el salario promedio rondaba los 8.000 pesos.

Pero ha llegado el momento de despertar, el pellizco que nos saca de la irrealidad: las cárceles de la dictadura tienen cientos de cubanos, que cumplen largas condenas por protestar, debido a que ninguna de las anteriores conquistas prometidas se ha cumplido.