Día 17: Familias enteras en las colas para comprar más productos

El grito de una vecina me sacó del sopor de media mañana, provocado tras llamar por una hora a uno de esos teléfonos de atención al cliente que suena y suena pero nadie responde. "¡Tienes que ir con tu hijo y tu marido, porque están dando dos por persona!", bramó la señora desde el piso cinco de nuestro edificio a una interlocutora que estaba en el doce.

Me asomé para saber más detalles. En una tienda del barrio sacaron este lunes "carne molida de pavo", proveniente de Canadá. En aras de evitar el acaparamiento, las autoridades racionaron los productos que hasta hace poco eran liberados. Pero el truco para comprar más es ir con la familia, algo contraproducente en tiempos de coronavirus.

Desde mi balcón los vi partir, incluida la abuela, para la tienda donde comenzaba a formarse la cola. Un rato después me llamó un amigo que había marcado, desde la madrugada, en otra fila para comprar pollo y me convidaba a sumarme. Nada de nada, le dije, en estos días hasta Reinaldo ha optado por ser vegetariano ante los peligros que acechan en esas aglomeraciones.

La situación es bien seria. El covid-19 ha arrebatado nueve vidas en esta Isla, mientras han dado positivo a la enfermedad 350 personas y se mantienen 8 pacientes en estado crítico y cuatro graves, según datos oficiales. Dicho así parecen solo números, pero en realidad son existencias abruptamente terminadas y personas que murieron, en la mayoría de los casos, sin poder despedirse de sus familias.

¿Cuántos se contagiaron en una cola? Es difícil de precisar, pero las filas son hoy en Cuba una de las principales "zonas de riesgo". El otro peligro es nuestra propia imprudencia. El que no se da por enterado del peligro y sigue moviéndose por las calles sin tener una urgencia, la que cree que no le va a pasar nada por no lavarse las manos con frecuencia y el que asegura que el consumo de suplementos le impedirá enfermarse.

El periódico de Santiago de Cuba, Sierra Maestra, es de los que promueve complementos naturales para evitar el contagio. Con el título de "Tabletas de anamú vs coronavirus", este medio local asegura que se trata de "un fármaco que estimula la producción de interferón en el organismo, proteína esencial para combatir la presencia de diversos patógenos como virus, en este caso efectivo contra la Covid-19".

Lo más peligroso de esta información, similar al anuncio de gotas homeopáticas que promueve el Minsap para "prevenir el contagio", es que proviene de una fuente oficial y está avalada por el todopoderoso Estado. Que alguien quiera hacer uso de estas "terapias" como decisión personal es una cosa, otra que se promuevan como efectivas en un país donde no se ha permitido un debate público sobre su pertinencia en este caso.

Leer, investigar y buscar información nos puede evitar caer en las garras de las falsas ilusiones y de los supuestos remedios milagrosos. De las pocas cosas positivas de esta pandemia es que muchos de mis amigos y conocidos han vuelto a leer, después de años en que terminar un libro era casi imposible por la falta de tiempo y el cansancio al final de la jornada laboral. Así que, al menos, ¡Disfrutemos los libros!

Hoy volví a las páginas de La lengua del Tercer Reich de Victor Klemperer, un libro que adquiere especial significado en estos momentos. Mi colega filólogo, describió en este volumen cómo el régimen fascista encumbró una retórica en la que todos los productos que salían de sus industrias eran mostrados como "los más modernos", "los más eficientes", "los más poderosos". Me recordó de inmediato los titulares de estos días en la prensa nacional.

Mientras tanto, en la real dimensión de la vida todo es menos grandilocuente pero ciertamente más extraordinario. Las semillas de pimiento que sembré han germinado en mi terraza, la nueva perrita que recogimos de la calle ya destrozó el primer zapato y cada día que nos levantamos sin problemas para respirar lo celebramos, sin triunfalismo pero con alegría.

