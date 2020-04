Día 11 de la emergencia por el covid-19

Dos horas de cola y solo era posible comprar dos de cada producto. Esta mañana tuvimos que salir a buscar algo de comida porque las reservas habían mermado. Decidimos ir a un mercado en la esquina de Boyeros y Camagüey que normalmente tiene poca cola, pero nos equivocamos. La fila daba la vuelta al local. En tiempos de coronavirus las ofertas disminuyen y las filas se reproducen.

Llama la atención la presencia policial. Los uniformados están dentro del mercado, cerca de la caja registradora, en la puerta del almacén, a las afuera de la tienda. Estamos en un "estado de sitio" no declarado. La legislación es difusa en este caso. ¿Podemos salir o no de nuestras casas? ¿Cuánto del mismo producto se puede comprar? Las voces oficiales imponen ciertas medidas pero no hay una legalidad clara que las respalde o defina.

Los ánimos, además, están caldeados. En la cola de esta mañana, dos clientes prácticamente se fueron a las manos. Una pelea en tiempos en covid-19 es algo raro. Si antes la gente se abalanzaba y se gritaba cerca de la cara, ahora se faja desde lejos, es una algarabía que marca distancia. Hasta el ritual de la bronca cambia por estos días en Cuba.

Regresé a casa con dos latas de sardinas y un paquete de harina. Es lo que hay. Mañana improvisaré unas croquetas. La búsqueda de la comida, que siempre ha tenido un protagonismo especial en este país, ahora lo absorbe todo, lo concentra todo, lo supera todo. Desde que despertamos nuestra vida gira alrededor de alcanzar los alimentos y lograr ponerlos sobre el plato. Hay dos obsesiones: sobrevivir y alimentarse.

Hasta la ideología parece irse difuminando. Los actos de fervor político que eran tan frecuentes hace unas semanas han sido suspendidos o postergados. El desfile del 1 de mayo, en un país donde el único sindicato permitido es una polea de transmisión desde el poder hacia los trabajadores, también ha sido cancelado. Dice Reinaldo que recuerda algo así en 1970 cuando se intentó una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar. Pero yo no había nacido.

Hoy nos aventuramos a hacer un almuerzo familiar para invitar a esos parientes que sospechamos pasaremos semanas sin volver a encontrar. Fue como un decir adiós pero de manera anticipada. La mesa fue el centro que nos volvió a reunir y claro está, el coronavirus dominó la conversación. Hablamos de que los casos positivos de la enfermedad ya llegan a 186 en el país, según datos oficiales y que al menos seis personas han perdido la vida debido a la pandemia.

Hasta hace unos días, esa era gente que compartía una mesa con los suyos tal y como lo hemos hecho nosotros este martes. Respiraban, tenían sueños y amaban, pero todo terminó abruptamente. Comprender esa fragilidad da una fortaleza especial para lidiar con todo esto, porque se termina comprendiendo la justa medida humana ante el azar, la enfermedad y el entorno.

Antes de sentarnos frente al plato, todos pasamos por el ritual del lavado de manos, la debida distancia y los besos que ahora son dados solo con los dedos o con la mirada. Estaremos muchos días o semanas sin vernos, pero este martes hemos decidido que la enfermedad y el desabastecimiento no van a quitarnos el recuerdo de un almuerzo juntos.

