¿Despejará el próximo congreso del PCC la duda sobre la propiedad: 'p'alante' o 'p'atrás'?

Faltando un mes para el Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha difundido que en el proceso de actualización de los 274 lineamientos aprobados en el Séptimo Congreso solo se mantendrán 17, se modificarán 165, se eliminarán 92 y se sumarán 18, de manera que el nuevo documento solo contará con 200 lineamientos.

En cuanto al documento de la Conceptualización del Modelo Económico, se propone modificar 80 párrafos de los 342.

Debe suponerse que este último texto tiene un nivel jerárquico superior a los lineamientos, por lo que cualquier matiz de diferencia en la redacción de un tema determinado se leerá con suma atención.

En los cinco años transcurridos desde la anterior magna cita partidista, ni el tema de la aplicación práctica de los lineamientos (linimentos en el argot popular) ni la formulación teórica de la conceptualización han constituido material de debate en la prensa oficial, tampoco en la independiente y mucho menos en la calle. ¿A quién le importa?, hubiera preguntado Thalía en el popular tema musical.

Me permito señalar la evolución que ha tenido ese punto desde que, en abril de 2011, en el Sexto Congreso del PCC, se aprobó que "en las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales"

A riesgo de parecer demasiado optimista quisiera llamar la atención puntualmente sobre cómo quedará el tema de la concentración de la propiedad tanto en los nuevos lineamientos como en la reescritura de la Conceptualización del modelo.

Por tratarse de un asunto medular, me permito señalar la evolución que ha tenido ese punto desde que, en abril de 2011, en el Sexto Congreso del PCC, se aprobó que "en las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad en personas jurídicas o naturales".

Resulta que pasados cinco años, para ser más precisos el 18 de mayo de 2017, el Tercer Pleno del Comité Central del PCC acordó elevar el tema al siguiente congreso de esta forma: "En las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza material y financiera en personas naturales o jurídicas no estatales. Continuar la actualización de las regulaciones para evitar que se contraponga a los principios de nuestro socialismo".

Lo más significativo quizás sea que se añadió "la riqueza material y financiera" y que se sustentaba la prohibición en "los principios de nuestro socialismo".

Al presentar la Conceptualización aprobada como propuesta en esa misma reunión del PCC, la redacción del problema requirió dos párrafos:

"La apropiación de los titulares de las formas de propiedad y gestión no estatales de parte del excedente de los resultados del trabajo de las personas contratadas tiene lugar en un contexto social en el que priman las relaciones de producción socialistas, a diferencia de los sistemas sociales basados en la explotación del trabajo ajeno".

"En consecuencia, es objeto de regulación la concentración de la propiedad y la riqueza material y financiera en personas naturales o jurídicas no estatales, para no permitir que se contraponga a los principios de nuestro socialismo".

Aquí lo que era prohibido (no permitido) pasó a ser "objeto de regulación".

se nota que en la máxima instancia donde se discuten estos detalles hay dos posturas: una, la de prohibir la concentración de la propiedad, y otra, la de solo regularla

Sin embargo, en abril de 2016, al concluir el Séptimo Congreso, el párrafo en los Lineamientos quedó aprobado de esta forma: "En las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza en personas jurídicas o naturales, lo que se regulará".

Y en la Conceptualización aprobada por ese mismo congreso: "No se permite la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales conforme a lo legislado, de modo consecuente con los principios de nuestro socialismo".

En este p'alante y p'atrás se nota que en la máxima instancia donde se discuten estos detalles hay dos posturas: una, la de prohibir la concentración de la propiedad, y otra, la de solo regularla y paralelamente incluir en lo prohibido o regulado "la riqueza material y financiera".

La incógnita de si se aprobará en en el próximo congreso la existencia de pequeñas y medianas empresas (pymes) depende totalmente de cómo quede redactado este punto, tanto en la Conceptualización como en los Lineamientos.

La aprobación formal de las pymes es un punto de no retorno en las tantas veces frenadas reformas económicas sugeridas por especialistas y reclamadas por los emprendedores. Pequeñas y medianas empresas que cuenten con un mercado mayorista y con derecho a exportar e importar; entidades con personalidad jurídica respaldadas por leyes que amparen la libertad de producir bienes o prestar servicios, de fijar precios y contratar fuerza de trabajo sin estar sometidas a impuestos que vampiricen sus ganancias.

Solo habrá que fijarse si se mantiene esa línea donde se advierte de que no puede haber nada "que se contraponga a los principios de nuestro socialismo".

