Oda urgente a la patria

La patria no es pedestal,

tampoco es pueblo sumiso.

La patria no es paraíso

si la humilla un General.

La patria no trata mal,

no le quita la corriente

ni aterroriza a la gente

que declara lo que piensa,

lo que no cuenta la prensa

que idolatra a un delincuente.

La patria y la emigración

son una y la misma cosa.

La patria no es la espantosa

tierra de la represión,

donde la Revolución

da palo a diestra y siniestra.

La patria no es la maestra

que castiga al estudiante.

La patria es luz, es diamante.

La patria, repito, es nuestra.

La patria no es propiedad

de un partido en el poder.

La patria no quiere ser

violencia y continuidad.

No es la patria una ciudad

ni el suelo del que estas plantas

huyeron hace ya tantas

décadas rumbo a otra tierra.

No es la patria quien te aterra

cada vez que te levantas.



La patria no te ha llamado

a reprimir al vecino

o a aplaudir a un asesino

violento y desaforado

que impone el terror de Estado

en ese Estado fallido.

La patria no te ha pedido

más paciencia y sacrificio

o ese salto al precipicio.

Quien te llamó fue el Partido.

La patria no es quien te obliga

a delatar a tu hermano,

a que le grites "gusano"

y lo aplastes cual hormiga

contra la que se fumiga

como si fuese una plaga.

La patria no es quien propaga

la violencia desmedida.

Eso no es patria ni es vida.

La patria no es esa llaga.



No es la patria, hijo querido,

una finca ni una calle

ni una montaña ni un valle

ni el General ni el Partido.

No es aquel huevo podrido.

No es esa cola del pan.

La patria no es el patán

que ha incitado a la violencia

y practica esa inclemencia

más propia de un huracán.

La patria no es un tragante

por el que se van los sueños.

La patria no tiene dueños.

La patria no es de un farsante.

No la inventó el Comandante

ni es reliquia familiar

de la junta militar.

La patria se lleva dentro.

Es brújula y epicentro.

La patria no es un lugar.

________________________

