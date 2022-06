Oda urgente a (lo que queda de) La Habana

I

Yo me escapé de tu vera

pues a diario me asfixiaba

el policía que estaba

apostado en cada acera.

Me harté de estar a la espera

de aquellos "tiempos mejores".

Mis amigos, mis amores

de infancia y de juventud,

hoy lloran en tu ataúd,

Habana de mis dolores.

II

Te recuerdo en la distancia.

Te evoco en la lejanía.

Evito la fantasía

—con un toque de arrogancia—

que dice que tu fragancia

es, de todos los olores,

la vida misma. Tus flores

se marchitan día a día,

entre tanto policía,

Habana de mis dolores.

III

"Tus hijos son caballeros",

cantaba aquella canción,

pero la Revolución

los convirtió en compañeros,

autómatas y pioneros...

Tus hijos son escritores,

artistas presos, actores

del cambio que se avecina.

No mereces esta ruina,

Habana de mis dolores.

IV

Tus hijos son exiliados,

acá, en distante rivera,

en este compás de espera.

Tus hijos son condenados

por no cumplir los dictados

que en Cuba, los represores

imponen. (Esos señores

que te acosan y atormentan

aún no te representan,

Habana de mis dolores).

V

Tus hijos son la esperanza

de un futuro sin violencia

en el que la indiferencia,

el odio y la desconfianza

no serán punta de lanza

de otro inventario de horrores.

Tus hijos son profesores

que no quieren apoyar

a la junta militar,

Habana de mis dolores.

VI

Tus hijos son el futuro,

la Cuba que se avecina

a la vuelta de la esquina.

Y aunque te ha puesto en lo oscuro

el aliado de Maduro,

has de saber que doctores,

estudiantes, soñadores...

te van a reconstruir

y a sacar del malvivir,

Habana de mis dolores.

VII

Fuiste una ciudad hermosa

cuando yo te recorría

de punta a cabo y sentía

aquella angustia imperiosa

al esquivar la espantosa

mordaza de los censores.

Odiaban tus represores

mi derecho ciudadano.

No olvido tu trazo urbano,

Habana de mis dolores.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.