Retrato triunfalista de una isla

Una tarde, el Mayoral

–con su clan de delincuentes–

fue a hablar con los residentes

del barrio La Federal,

que no es barrio marginal,

sino barrio marginado.

Les dijo el muy descarado

que tienen que trabajar.

Él se ocupa de orquestar

a diario el terror de Estado.

Vino a inundar de promesas

a un pueblo desesperado,

con más de un hijo arrestado

y un montón de madres presas,

mientras el hambre en las mesas

merodea cada día,

y mientras la policía

siembra y fecunda el terror

con su cuerpo represor

contra la ciudadanía.

"Trabajen como si fuera

importante su trabajo.

Cultiven tomates y ajo

para la industria extranjera.

Ensucien la guayabera

en cualquier cañaveral,

y aplaudan al General,

mas no le pidan jabón,

porque esta Revolución

es bazofia y lodazal".

"Trabajen con estoicismo.

Trabajen con entusiasmo.

Echen a un lado el sarcasmo,

la apatía, el consumismo.

No olviden que con su mismo

pantalón y el mismo traje

de campaña irán de viaje

a la cola en la bodega

a aplacar el hambre ciega

de seis décadas de ultraje".

"Trabajen como si un día

la 'jornada laboral'

no fuese frase banal

sino frase con valía.

Como si la policía

no les causara pavor.

Lo pedimos de favor

–¡limosna con escopeta!–,

aunque aquí no se respeta

el fruto de su labor".

Quieren borrar la memoria

de la violencia infinita

con olvido y dinamita.

Quieren ocultar la historia,

aquellos gritos de "escoria",

los destierros, las traiciones,

los golpes, las vejaciones

–sin que mediara preludio–

y estos actos de repudio

que aterran los corazones.

Quieren un pueblo silente,

quieren un pueblo aterrado,

con un terror bien fundado

por orden de un "presidente"

a quien no eligió la gente

que subsiste en esta hambruna,

rogándole a la fortuna

o al hijo que está en España...

Se sale de esta patraña

como de Fuente Ovejuna.

