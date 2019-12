Vayamos todos a Cuba para protestar en lugar de cortar las remesas

Sinceramente entro poco a Facebook. Me he ido desencantando de las redes sociales, la superficialidad, la banalidad generalizada que allí se respira, y me aburre huir de los anuncios publicitarios.

Pero recientemente me he encontrado con una noticia que me ha dejado impactado: el supuesto movimiento que propone dejar de enviar remesas y ayudas a los familiares en Cuba.

No quiero mencionar nombres, porque no pienso darle mérito al supuesto cabecilla, que en mi opinión es poco más que un miserable buscando notoriedad a cualquier precio, aprovechando sus 15 minutos de fama -como se dice en inglés- para obtener más seguidores, o más patrocinadores: más dinero, a fin de cuentas.

Pero me decepciona enterarme (si es que es cierto) de que algunas personas a las cuales he admirado desde antes de irme de Cuba, estén de parte de hacerle esto a los de la Isla, gente como él, que estando en Cuba dependían de que sus seguidores le enviaran recargas al celular para continuar la "lucha" por una Cuba mejor, y hoy forman parte de “los de acá”, con otros problemas y preocupaciones, pero libres de hacer y decir, sin miedo a no tener qué comer mañana.

No sé hasta qué punto sea cierto, o cuán lejos realmente esté llegando ese mensaje anticubano. Si, anticubano, porque hablar de eliminar las muchas veces única vía de subsistencia de tantas familias en la Isla, con no sé qué ilusión de propiciar un cambio, es anticubano. Es inhumano.

Pero tampoco me extraña del todo porque, al menos acá en Estados Unidos, hay de todo tipo de cubanos. Hay cubanos republicanos, demócratas, cubanos trumpistas (a los cuales nunca entenderé), otros políticamente apáticos, que buscan solo ganarse la vida decentemente y, -quién los puede culpar-, quizá están cansados de haber sufrido tantos años la política en Cuba, que mancha todos los aspectos de la vida. Están los que viajan constantemente a la Isla, ya sea para visitar familiares y amigos, o los que van para aparentar buena posición económica cuando en realidad muchas veces, tristemente, viven acá ganando el salario mínimo, con más de un empleo y en un efficiency (pequeño apartamento). También los hay que nunca más quieren pisar tierra cubana o saber de Cuba, y tampoco los culpo, pues cada quien tiene su historia de dolor.

Pero en cualquier caso, si en poco podemos ponernos de acuerdo todos los cubanos, probablemente una de las cosas en las que seguramente coincidimos todos, o casi todos (los de afuera y los de adentro), es que el sistema regente en Cuba no funciona y debe cambiar.

Entonces quisiera hacerles una propuesta a aquellos que ven esta nueva y "genial" idea como algo que va a traer un cambio positivo: ¿por qué en vez de promover el sacrificio ajeno, en vez de abogar por la miseria de otros, mientras le dan like al promotor de este plan desde su Toyota del año, o mientras pagan sus compras en Publix, no mejor nos sacrificamos todos juntos?

¿No sería más efectivo si todos los cubanos en el exterior viajamos juntos a la Isla y nos sumamos a nuestros compatriotas de adentro, y unidos todos exigimos pacíficamente esos cambios que tanto anhelamos?

Si creen que eliminar las ayudas a nuestra gente en Cuba va a provocar un cambio por la magnitud del impacto social que ello supone, o por cómo creen que va a afectar al Gobierno comunista, ¿acaso no sería más efectivo si todos los cubanos en el exterior viajamos juntos a la Isla y nos sumamos a nuestros compatriotas de adentro, y unidos todos exigimos pacíficamente esos cambios que tanto anhelamos?

Si, según he leído en algunos artículos sobre el tema, fuera de Cuba sumamos dos, o quizás tres millones de cubanos, ¿por qué entonces no viajamos todos juntos a Cuba, y nos reunimos frente al Consejo de Estado, durante un mes de protesta, a demandar el fin del comunismo, el cese de la miseria, la manipulación, la privación de libertades? No soy experto en política, pero casi seguramente un enfrentamiento pacífico al Gobierno de semejante magnitud provocaría, como mínimo, negociaciones serias sobre el tema y una presión internacional sin precedente.

De seguro que ese "parón" sería mucho más efectivo que pretender provocar un alzamiento masivo al arrebatarle a nuestras familias el sustento básico que les permite al menos dormir con la barriga llena y seguir soñando con una Cuba libre, mientras nosotros dormimos tan tranquilos que comenzamos a generar ideas absurdas.

E imagino que si estamos dispuestos a que los nuestros se sacrifiquen por el bien de todos los cubanos, nosotros, cubanos también, seguramente estamos dispuestos también a sacrificarlo todo, ¿no?

