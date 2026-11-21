Me niego a aceptar que la resignación sea nuestro único destino.

Quizás mis abuelos tenían razón: esto no lo arreglan ni los americanos. Tendremos que arreglarlo nosotros

Madrid/Mis abuelos solían repetir dos frases que parecían resumir toda la sabiduría del pesimismo nacional. La primera era: “Esto no lo arreglan ni los americanos”. La segunda: “La esperanza era verde y se la comió un chivo”. Crecí escuchándolas sin imaginar que, varias décadas después, seguirían describiendo con tanta precisión el estado de ánimo de los cubanos.

En Cuba todo parece caer en picada, excepto el régimen. Se hunde la economía, se desmoronan los edificios, colapsan los hospitales, desaparecen los servicios públicos y se vacía el país. Pero el poder continúa ahí, aferrado a sus privilegios, flotando, como si hubiera descubierto el secreto de la ingravidez política.

Durante años hemos repetido que la dictadura está a punto de tocar fondo. Sin embargo, el fondo sigue alejándose. Quizás porque, mientras el régimen cae, es la sociedad quien recibe los golpes. El Gobierno ha conseguido sobrevivir al fracaso de absolutamente todo lo que prometió salvar.

La captura de Nicolás Maduro, en enero, desató una nueva oleada de expectativas. Muchos cubanos creímos que había llegado nuestro turno. Trump alimentó aquellas ilusiones con advertencias sobre el futuro del régimen y declaraciones que sugerían un desenlace cercano. Pero los meses pasaron y la estrategia estadounidense se concentró solo en intensificar la presión económica y energética.

Dos siglos después, la fruta está magullada, endeudada, despoblada y necesita una inversión millonaria para volver a ser comestible

Y las negociaciones, anunciadas con entusiasmo por unos y relativizadas por otros, también parecían la crónica de un fracaso anunciado.

Ahora Trump habla de resolver el problema cubano antes de terminar su mandato, en enero de 2029. La libertad vuelve a quedar aplazada, como una obra pública sin fecha segura de entrega.

Quizás debamos actualizar aquella caricatura de la fruta madura que John Quincy Adams imaginó cayendo hacia Estados Unidos. Dos siglos después, la fruta está magullada, endeudada, despoblada y necesita una inversión millonaria para volver a ser comestible. No parece precisamente un manjar por el que Washington tenga demasiada prisa.

Pero sería injusto depositar todas nuestras frustraciones en los americanos. También debemos mirarnos al espejo.

Me fui de Cuba en noviembre de 2021, después de la represión contra mí y mi familia. No estuve dispuesto a pasar más de veinte años en una prisión por intentar organizar una marcha pacífica. Algunos compatriotas me llamaron cobarde. Y tampoco pretendo presentarme como un héroe. Conozco mis miedos, mis límites y mis contradicciones.

Sin embargo, he visto cómo opositores que sí soportaron años en los calabozos castristas terminan igualmente linchados en las redes por personas que, supuestamente, comparten sus aspiraciones democráticas.

Sobran fiscales de Facebook. Faltan ciudadanos dispuestos a asumir siquiera una pequeña parte de los riesgos que exigen a los demás

Al que se marcha lo llaman cobarde. Al que se queda le exigen resultados. Al que encarcelan lo ponen todo el tiempo sobre una báscula, para comprobar si realmente ha perdido peso. Al que liberan le buscan alguna mancha que desacredite su sacrificio. Necesitamos héroes perfectos, sin miedo, sin errores, sin familia que proteger y, preferiblemente, con una capacidad ilimitada para soportar torturas.

Sobran fiscales de Facebook. Faltan ciudadanos dispuestos a asumir siquiera una pequeña parte de los riesgos que exigen a los demás.

Y, aun así, dentro de Cuba hay personas que siguen resistiendo. Anna Bensi, Alina Bárbara López, Yoani Sánchez, Camila Acosta y otros muchos desafían la represión con una perseverancia admirable. Reciben solidaridad, especialmente de círculos religiosos y de activistas, pero ese respaldo rara vez alcanza en las calles la dimensión que adquiere en internet.

No pretendo juzgar a quienes tienen miedo. Sería una hipocresía imperdonable. El miedo es legítimo. La represión es real. Pero necesitamos reconocer que ninguna publicación viral sustituye una organización cívica, ni un millón de insultos derriba una dictadura.

La mayor fortaleza de una sociedad civil organizada no reside únicamente en su capacidad de denunciar, sino también en la de reunir voluntades, sostener vínculos y movilizar

¿Queda esperanza? Sí, aunque no venga envuelta en las promesas de Trump ni dependa de encontrar otro mártir dispuesto a sacrificarse por todos.

La esperanza empieza cuando dejamos de exigir héroes imposibles y aprendemos a proteger a los seres humanos imperfectos que todavía se atreven. Cuando conseguimos disentir sin destruirnos, acompañar sin imponer y convertir la indignación en solidaridad efectiva.

El 11J demostró que hay una cosa que el régimen teme más que nada: perder las calles. Por eso, la mayor fortaleza de una sociedad civil organizada no reside únicamente en su capacidad de denunciar, sino también en la de reunir voluntades, sostener vínculos y movilizar. Las protestas contra los apagones expresan necesidades tan urgentes como legítimas. Pero si el descontento disperso encuentra una expresión nacional, sostenida y capaz de trascender las reivindicaciones inmediatas, el poder tendrá que enfrentarse a una realidad que no puede solucionar encendiendo un circuito eléctrico. El verdadero fondo de una crisis política no se mide por la profundidad del desastre económico, sino por los límites que una ciudadanía organizada es capaz de establecer frente a sus gobernantes.

No sé cuándo terminará esta caída. Desconfío de quienes aseguran que la libertad está siempre a la vuelta de la esquina. Pero también me niego a aceptar que la resignación sea nuestro único destino.

Quizás mis abuelos tenían razón: esto no lo arreglan ni los americanos. Tendremos que arreglarlo nosotros.