A más derrotas, más triunfalismo en la dirigencia cubana

La afirmación de Miguel Díaz-Canel de que "este ha sido un año de victorias" en la apertura del Tercer Pleno del Comité Central del Partido, es un reflejo de que en la máxima instancia de poder en Cuba prevalece el triunfalismo.

En rigor, la única victoria de la que puede congratularse Díaz-Canel es la de continuar sentado en la silla que le toca al presidente de la República, a pesar del rotundo fracaso de la Tarea ordenamiento, el crecimiento sin freno de la inflación, el desabastecimiento de productos esenciales, la crisis del transporte, la caída de los principales indicadores de la salud pública, el deterioro de la educación, el desmoronamiento de los valores cívicos y, sobre todo, a pesar de los cientos de presos políticos procesados por ejercer su derecho a protestar.

Puso en primer lugar como prueba de la victoria "el haber desmontado una intensa y profunda operación de agresión por parte del imperio, que apostó por hacernos desaparecer" en referencia (sin mencionarlas) a las protestas del 11 de julio y a la convocatoria a una marcha por el cambio el pasado 15 de noviembre. Aseveró que "se actuó con firmeza, no nos rendimos, no vacilamos, no nos dejamos avasallar, ni nos dejamos humillar" y "resistimos todos los embates, pero los resistimos de manera creativa". Se supone que esa manera creativa fue la movilización de miles de efectivos militares y la reactivación de las brigadas de respuesta rápida armadas de garrotes, para contrarrestar una presumible explosión social.

La ocurrencia de solucionar el problema de los altos precios a través de una discusión política evidenció el voluntarismo con que se pretende enfrentar la situación

La ocurrencia de solucionar el problema de los altos precios que asfixian la economía doméstica a través de una discusión política con todos los productores y comercializadores y convencerlos de la necesidad de "renunciar a un determinado nivel de ganancia, particular o colectiva, en función de bajar precios" evidenció el voluntarismo con que se pretende enfrentar la situación.

Paradójicamente, de manera paralela a estas manifestaciones de "idealismo subjetivo", el tercer pleno fue el escenario para que su primer secretario lanzara la reaparición del marxismo-leninismo como el método científico al que habrá que apelar "desde el materialismo histórico, desde el materialismo dialéctico, desde la economía política" para llevar a cabo "el análisis cotidiano que desde la Revolución tenemos que hacer de todos los procesos que estamos enfrentando en lo político, en lo económico y en lo social".

Miriam Nicado García, rectora de la Universidad de La Habana, apuntó que era necesario una cohesión entre el marxismo-leninismo y otros perfiles de carreras que no son exactamente afines a tan trascendental materia. Haciendo gala de estar pertrechada con la teoría concluyó: "Tenemos muchas cosas lindas que hacer en esta disciplina."

Por su parte, el viceministro primero de Educación Superior, Walter Baluja García, para quien conocer los preceptos del marxismo "es tan importante como saber matemáticas, como saber leer o escribir", afirmó que su comprensión "es la que realmente nos va a llevar a nuestra gente a comprender la realidad y a transformarla".

Las orientaciones que se perfilaron en este Pleno serán seguramente la ruta por la que se guiará el rumbo de la última sesión del año de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los Diputados ya tienen claro a favor de qué propuestas tendrán que levantar su mano.

