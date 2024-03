Con Filo hace campaña para el fusilamiento de Gil

Lo cierto es que casi nadie se molestaría en salir a defender al ex ministro si decidieran pasarlo por las armas

Madrid/La más reciente edición de Con Filo ha tocado “a degüello” contra el defenestrado ministro de Economía y Planificación. El programa más impopular de la televisión cubana arrancó citando al Che: “a ese contrarrevolucionario hay que perseguirlo y aniquilarlo”. Luego establecieron un paralelismo, nada sutil, con Arnaldo Ochoa Sánchez, general de división y Héroe de la República de Cuba, fusilado el 13 de julio de 1989. Para rematar, citaron un fragmento de un discurso de Fidel Castro, también relacionado con el caso Ochoa, donde el barbudo gritaba que, en nombre de los mártires, se veían obligados a ser “severos”.

Hay que recordar que la pena de muerte sigue vigente en el Código Penal cubano. La nueva normativa elevó a 24 las figuras delictivas que podrían llevar a un ciudadano ante un pelotón de fusilamiento. A pesar de la moratoria existente y de que la pena máxima no se aplica desde 2003, hay muchos entusiastas que exigen desempolvar y utilizar esa carta, como escarmiento, durante la actual crisis política.

Con Filo también hizo referencia a un artículo de Luis Toledo Sande publicado en Cubaperiodistas. Bajo el título Corrupción / corrosión, el escritor ultra marxista comparó a Gil con un asesino, lo llamó antisocial y cómplice de los más encarnizados enemigos de la Revolución.

Lo cierto es que casi nadie se molestaría en salir a defender a Gil si decidieran pasarlo por las armas. Que el primer viceministro no sabía nada de economía... ¿eso a quién le asombra? Que era un corrupto… ¿a quién sorprende? Esa suele ser la norma, no la excepción. El sujeto se convirtió en un imán de odios, desastre tras desastre. El régimen necesita ahora tres cosas: que alguien cargue con todas las culpas; demostrar que no les tiembla el pulso para aniquilar cuando sea y a quien sea; y lanzar un trozo de carne al bando de los más radicales. La manada debe continuar aparentando estar unida.

Cualquiera que esté mínimamente atento a los “debates entre revolucionarios” que pululan en redes sabe que existe una encendida polémica alrededor de los negocios privados. Los reformistas defienden la idea de ampliar ese sector, tomando como referentes las experiencias en China y Vietnam. En contraste, aquellos que no han logrado beneficiarse con un trozo del pastel se aferran fanáticamente al manual comunista. Este último bando acepta a regañadientes las mipymes, por ejemplo, pero solo como medidas temporales y bajo un estricto control estatal.

En la entrevista que concedió a su amiga Arleen Rodríguez en octubre de 2023, Díaz-Canel se defendía de las críticas de ese bando, llamándolas “ofensivas”. Afirmó que esas personas “estaban generando desconfianza y descrédito en la Revolución”. La irritación en sus gestos y palabras dejó al descubierto las tremendas broncas internas. Para cerrar, haciendo un ademán de guapería, cuestionó que ese grupo tuviese lo que hay que tener para mantenerse en pie. Algunos de los aludidos, en conversaciones privadas, hablarían luego de blandenguería ideológica y llegarían a pedir su cabeza.

El propio Toledo Sande, en el artículo citado arriba, afirma: “No debemos cerrar los ojos a la evidencia de que la corrupción puede rebasar el ámbito de los funcionarios de nivel medio. Tanto puede rebasarlo, que es capaz de acercarse, no ya a las rodillas o a los hombros de la nación, sino a su cabeza”. ¿A quién se refería Toledo Sande? Obviamente, ya no hablaba de Gil.

La primera dama (para giras internacionales), o “esposa que trabaja en su trabajo” (para asuntos domésticos), posteaba recientemente en X una frase de Fidel Castro sobre los tiempos difíciles. El difunto hablaba de vacilantes, confundidos, desalentados, cobardes, reblandecidos, traidores, desertores. El uso del plural era apabullante. Lis Cuesta remató la cita con un aporte propio y en mayúsculas: “Con vigencia para todos”. Resulta curioso que la esposa de la cabeza nominal del Estado guarde absoluto silencio sobre los rumores de corrupción que también circulan sobre ella.

Muy elocuente resulta también que el propio canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, sucumbiera a la tentación de enviar mensajes entre líneas. En su red X posteaba: “Es claro que el enemigo mayor de toda revolución es la división, que el aliado mejor de los enemigos de los pueblos es el divisionismo”. Así andan las cosas por palacio.

El ala más radical del coliseo romano quiere sangre. Lo que está por verse, es si el verdadero César, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, les entregará una rodilla, unos hombros… o la mismísima cabeza de su testaferro.