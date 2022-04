¿Quién está ganando la guerra de Ucrania?

La respuesta rápida es Ucrania, como inteligentemente dijeron, cada uno por su cuenta, Fareed Zakaria, Thomas Friedman y Francis Fukuyama. Pero a costa de la demolición de unas cuantas ciudades, lo que hace imposible la reconciliación entre los dos países, hasta que transcurran varias generaciones.

Hay, al menos, cinco razones para suponer que Ucrania está "ganando".

Primero, la narrativa rusa ha fracasado estrepitosamente. Alegar que se trataba de desnazificar al "pequeño" país vecino se da de bruces con el hecho de que Volodímir Zelenski, elegido presidente de Ucrania por una abrumadora mayoría, es judío. Uno de sus abuelos fue quemado vivo junto a su aldea por las SS durante la Segunda Guerra Mundial.

Existe, efectivamente, una unidad con simpatías hacia el ultranacionalismo en el Donbás, y esa unidad militar cuenta con símbolos que se asemejan a los que exhibían los nazis, pero ese dato no niega los centenares de unidades del ejército forjado para defender la democracia.

Hasta ahora, dado el control dictatorial que tiene Vladímir Putin de los medios de comunicación, ha funcionado la "desnazificación", pero ese argumento comienza a resquebrajarse

Como reclamó un viejo periodista: la Resistencia Francesa durante la Segunda Guerra Mundial incluyó gente de todos los colores ideológicos. Ya habría tiempo de dirimir esas diferencias por procedimientos democráticos. Lo primero era derrotar a los nazis. En esta época, lo primero es derrotar a los rusos.

Segundo, el pueblo ruso no sabe qué defiende exactamente el ejército invasor. Hasta ahora, dado el control dictatorial que tiene Vladímir Putin de los medios de comunicación, ha funcionado la "desnazificación", pero ese argumento comienza a resquebrajarse con la reacción de las propias tropas rusas. Iban a llenarse de gloria, y se han encontrado con un patriotismo duro y elevado de personas que aman la libertad.

Tercero, los reclutas rusos, mal alimentados y peor equipados, advierten que los helicópteros y los carros de guerra (especialmente los designados con la letra T) y los transportes SIL se paralizan, a veces por falta de gasolina o por el barro primaveral. Son blanco de los misiles antitanques Javelin y NLAW disparados desde el hombro, suministrados por los estadounidenses, británicos e israelíes, así como los drones kamikazes que avistan un carro de guerra o un transporte desde kilómetros de distancia y se precipitan contra ellos.

Suelen llevar dos ojivas explosivas: una destruye la torreta, la otra penetra el blindaje y liquida a la tripulación. Hace unos días, cuando ponderé la siniestra contabilidad, llevaban 460 tanques y más de 2.000 transportes afectados por los disparos de los ucranianos. Seguramente, hoy son muchos más. El secretario de Estado de EE UU, Anthony Blinken, ha prometido entregar 10 Javelin por cada blanco que se haga.

La Otan, supuestamente malherida durante los años de la presidencia de Donald Trump, se ha recompuesto bajo el Gobierno de Biden

Cuarto, hay un general, ex jefe de inteligencia, detenido por mentirle al mismísimo Vladímir Putin. Se llama Serguéi Beseda y pasó del arresto domiciliario a la prisión de Lefortovo, construida a fines del siglo XIX por los zares. Fue un sitio en el que la NKVD y la KGB torturaron y asesinaron a numerosos detenidos. Lógicamente, a Beseda lo acusan de haberse quedado con dinero de la inteligencia, algo que no se podrá saber nunca con certeza. En fin, son consecuencias directas de la guerra desatada por Rusia contra Ucrania, en la que Ucrania posee una inderrotable moral de victoria, semejante a la que exhibieron los soviéticos frente al asedio de los nazis a Stalingrado, minuciosamente pulverizado por los alemanes. Mientras Rusia combate no se sabe por qué, los ucranianos pelean por patriotismo y están dispuestos a morir por su causa.

(Recuerdo a un amigo, oficial del ejército estadounidense, que me contó que se había dado cuenta de la inutilidad de la lucha contra el Vietcong tras la llamada ofensiva del Tet en 1968: el Vietcong peleaba con dos sogas atadas a los pies, de manera que fuera sencillo esconder los cadáveres. "Cuando el enemigo da por descontada la muerte no hay nada que hacer". Tenía razón).

Quinto. La Otan, supuestamente malherida durante los años de la presidencia de Donald Trump, se ha recompuesto bajo el Gobierno de Joe Biden. No fue una "genialidad" invadir a Ucrania, como la calificó Trump (luego rectificó), sino un verdadero "genocidio", como lo llamó Biden y, tan grave como eso, una total imbecilidad.

Por otra parte, continúa pendiente el ingreso de Suecia y Finlandia en el pacto defensivo. Eso quiere decir que Europa, Canadá y Estados Unidos consideran un bluff las órdenes dadas por Putin de amenazar a las dos naciones con represalias nucleares. Una cosa es el atropello de los chechenos y de los abjasios, y otra muy diferente es tomar represalias contra un país europeo y libre que se propone entrar en la Otan.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.