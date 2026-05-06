Miami/Ha llegado la hora de la presencia y de la palabra del pueblo cubano, que no necesita permiso para hablar y actuar en su propio hogar, pues ya ha crecido en conciencia. Es hora de hacer escuchar, con voz bien alta, la verdad desnuda pero luminosa, porque no necesita de los ropajes engañosos de la mentira, tanto frente a los que claman por una falsa soberanía, como al vecino poderoso que ignora al pueblo sobre la base de que la devastación del país se debe a una disfuncionalidad de la nación y no del modelo sostenido por aquéllos que han oprimido a ese pueblo pretextando una falsa representatividad.

Hasta hoy, en el momento crucial en que se pretende decidir el destino de la patria, no se ha permitido a la voz de ese pueblo ser escuchada, como mismo se ignoró en 1898, cuando se concertó la paz entre dos contendientes extranjeros para decidir la suerte de nuestra tierra en el Tratado de París, tras una guerra iniciada por los propios cubanos para alcanzar su independencia. Esa omisión no puede repetirse. En una contienda en la que llevamos muchos años, no pueden ignorarse las inmoladas vidas de tantos hermanos, así como los sacrificios de muchos guerreros de la paz.

Pero ahora ha llegado el momento de arrancarse las mordazas y hacer presencia, sin odios ni rencores, pero exigiendo, pacíficamente, el respeto de todos nuestros derechos.

Pero ahora ha llegado el momento de arrancarse las mordazas y hacer presencia, sin odios ni rencores, pero exigiendo, pacíficamente, el respeto de todos nuestros derechos

Todas las vertientes del pueblo están convergiendo en una sola voz como un arcoíris múltiple que se extiende desde San Antonio a Maisí y desde las costas cubanas al mundo: sindicalistas, religiosos, pro derechos humanos, escritores, artistas, feministas, ambientalistas, juristas, cuentapropistas y otros sectores. Esa voz no solo está clamando por la libertad de los presos políticos mediante El Foro Acción por la Amnistía 2026, fundado el pasado 6 de febrero, sino además por el fin de la estructura social y jurídica que los fomenta y permite ese cautiverio. Y ese foro se está convirtiendo en el punto de convergencia de todo ese arcoíris.

Por ser la integración de varias alianzas, como D’Frente y el Consejo para la Transición Democrática de Cuba, compuesta ésta por 34 organizaciones lideradas por Manuel Cuesta Morua, así como las académicas disidentes Alina Bárbara López y Jenny Pantoja, y activistas del destierro como Carolina Barrero, Ileana de La Guardia y Amelia Calzadilla, ese foro debe reclamar, multitudinariamente ante el mundo, el derecho a ser reconocido como la legítima voz del pueblo cubano, y no un gobierno espurio que noche tras noche recibe, desde muchos rincones del país, el sonoro repudio de todo el pueblo cubano.

El Foro podría ser el punto de partida de un frente opositor sólido, pues si llamaba a “cerrar filas” a la exigencia de amnistía, entonces ahora, ante la declaración gubernamental de que los presos políticos no serán liberados, hay que cerrar filas para poner fin al contexto que llevó a esa injusticia, puesto que esa dirigencia no deja otra alternativa que no sea erradicar las estructuras políticas que generaron la penalización del disenso, una meta alcanzable si tenemos en cuenta que también en el pueblo existe otra autoridad, la que el líder de la Revolución de Seda, Václav Havel, aludía: “el poder de los sin poder”.