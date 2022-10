Los opositores iraníes tararean 'Patria y vida' en las calles de Teherán

"Lucharemos, moriremos, recuperaremos Irán" y "los mulá deben marcharse", siguen entonando como cánticos los manifestantes iraníes. El 23 de septiembre, en respuesta al corte de señal móvil de internet por parte del régimen, el Departamento de Estado de EE UU intentó tomar algunas medidas para ayudar a los manifestantes, emitiendo una "licencia general" que permitiría que una categoría general de servicios y aplicaciones no estuviese bajo control de sanciones. Inmediatamente después del anuncio, Elon Musk tuiteó: "Activando Starlink".

Sin embargo, el medio de comunicación de propiedad saudita Iran International planteó dudas sobre la eficacia de la licencia: "Ningún funcionario estadounidense aclaró cómo los iraníes podrían comprar el 'terminal de usuario' requerido para el acceso satelital de Starlink, ni cómo los iraníes pagarían una tarifa de instalación de 495 dólares y suscripción de 85 al mes". Además, Iran International señaló que si bien Musk está haciendo "un buen gesto al tratar de proveer servicios de Starlink a los iraníes", es altamente improbable que el Gobierno iraní permita que "cualquier hardware facilite una conexión sin restricciones a internet en el país". Cabe señalar también que el Ministerio de Comunicaciones de Irán ya bloqueó el acceso al portal de Starlink.

Parece ser que, una vez más, la ayuda de Occidente al pueblo iraní no solo "puede tener un beneficio limitado", sino que también es insuficiente y llega demasiado tarde. Las protestas en Irán se han prolongado durante más de año y medio, pero esto no ha impedido que Occidente continuara el diálogo con Teherán para llegar a un entendimiento sobre el acuerdo nuclear, sin tener en cuenta las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen y su apoyo al terrorismo.

Es difícil decir qué ha hecho Occidente para apoyar la libertad en Irán a lo largo de los años, ya que parece haber ayudado al régimen más que a su pueblo

De hecho, a mediados de agosto, se filtró que en las negociaciones en Viena, Occidente estaba listo para revocar tres órdenes ejecutivas emitidas por el ex presidente estadounidense Donald Trump, lo que significaría que las sanciones serían retiradas a 17 bancos y 150 instituciones iraníes y que 7.000 millones de dólares en fondos congelados regresarían a las arcas del régimen iraní. Además, en mayo se informó que, pese a las sanciones, el petróleo iraní podría ser vendido en el mercado mundial en el futuro.

Es difícil decir qué ha hecho Occidente para apoyar la libertad en Irán a lo largo de los años, ya que parece haber ayudado al régimen más que a su pueblo. En una nota personal, fui invitada en el año 2006 a participar en un evento en Ankara, Turquía, Empoderamiento de la mujer en el Medio Oriente y en África del Norte, patrocinado por la Iniciativa asociación del Medio Oriente (MEPI/siglas en inglés) del Departamento de Estado. Para mi sorpresa, las mujeres iraníes que fueron invitadas eran todas miembros del Gobierno.

Durante un recorrido en autobús por Ankara, obligaron al conductor a detenerse para poder apearse antes de llegar al Anitkabir, el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, ya que no querían pisar el recinto de un monumento dedicado al promotor del laicismo en Turquía.

En cambio, hubiese sido bueno encontrar entre los participantes de dicha conferencia a mujeres como la renombrada artista iraní Parastou Forouhar, cuyos padres fueron víctimas de los crímenes en cadena contra intelectuales iraníes perpetrados por el régimen iraní a finales de la década de los años 1990. El padre de Parastou, Dariush, fundador del Partido de la Nación de Irán (Hezb-e Mellat-e Iran) y su esposa Parvaneh fueron brutalmente asesinados y sus cuerpos mutilados. Parastou Forouhar, conocida por denunciar la violencia del régimen a través de sus obras de arte, critica la obligación de usar el hiyab y apoya la consigna de los manifestantes iraníes: "Mujer, vida, libertad".

Por supuesto, a los medios de comunicación occidentales, que propugnan y promueven lo "políticamente correcto", les resulta difícil ver a las mujeres iraníes liberándose del velo. Es así desde hace años. En 2012, el diario The New York Times publicó un artículo de opinión titulado La libertad del hiyab, en el que la autora pretendía convencer al lector de que el hiyab es una victoria feminista sobre el patriarcado. "Mi hiyab me libera (...). Necesitaba declararle al mundo en mi cumpleaños este año que de ahora en adelante soy una hiyabi (...) Yo veo el hiyab como una manera de decir que mi cuerpo me pertenece y de proteger mi propia libertad en un mundo en el que la mujer es tratada como un objeto", decía el artículo de opinión.

"Es imposible predecir si el régimen colapsa o se adentra más en la autocracia, pero su incapacidad para atraer partidarios fuera de las milicias lo condena al basurero de la Historia"

Cada vez se vuelve más claro que si el pueblo iraní desea realmente un cambio, tendrá que hacerlo por su propia cuenta. Occidente no ayudará en lo absoluto. En el año 2021, una de las canciones utilizadas como música de fondo en algunos de los videos de las manifestaciones iraníes fue la canción Patria y vida, el himno de la oposición cubana.

De hecho, en los mismos días en que el pueblo iraní manifestaba por alimento, agua y derechos, el pueblo cubano hacía lo mismo, mientras las demandas de libertad resonaban fuerte y claro desde La Habana hasta Teherán.

Sin embargo, en mayo la Casa Blanca anunció medidas para volver a comprometerse con La Habana, lo que sorprendió a la oposición cubana, que inmediatamente gritó "vergüenza" a Estados Unidos por mantener viva a la dictadura. Este es el mismo enfoque que Occidente adopta para el régimen de los ayatolás.

La buena noticia es que la República Islámica es un régimen moribundo, cuya ideología ya no atrae a la gente. Tal como lo expresó Norman Roule, quien trabajó para la CIA durante 34 años: "Es imposible predecir si el régimen colapsa o se adentra más en la autocracia, pero su incapacidad para atraer partidarios fuera de las milicias lo condena al basurero de la Historia". Sin embargo, está claro que, si el régimen colapsa, será gracias a la voluntad del valiente pueblo de Irán; en cambio, si el país pasa a convertirse en una mayor autocracia, seguramente será causado por la voluntad de Occidente de volver a comprometerse con la República Islámica.

________________________

Nota de la Redacción: Este artículo fue publicado originalmente en inglés y lo reproducimos con el permiso de la autora.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.