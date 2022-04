A propósito de 'Diversionismo ideológico'

Seré breve. Con esas dos temibles palabras comenzaba muchos de sus interminables discursos el viejito sangrón que, pistola en mano, se adueñó de Cuba hace ya 62.000 milenios. Con esta introducción de mi nueva columna en 14ymedio, me propongo exactamente lo mismo. (Me refiero a ser breve, no a adueñarme de la Isla. Espero que los resultados no sean tan nefastos. Vivir para ver, Magaly).

La columna tendrá frecuencia semanal y llevará por título Diversionismo ideológico, lo que –además de ser aquella horrible figura legal con la que me asustaron en mi infancia y juventud en La Habana y por la que todavía cualquier compatriota puede ser encarcelado en la tierra de la que huyeron estas plantas–, es el título de mi libro de décimas. ¿Y acaso voy a escribir una columna de opinión exclusivamente a ritmo de espinelas? Pues sí. El motivo es sencillo: el metro y el esquema de rima –y, con suerte, el contenido– las harán memorables. Esto facilitará que sean recitadas en los matutinos escolares en todo el territorio nacional. ¡Desde preescolar a sexto! Al infinito... ¡y más allá! Pioneros por el repentismo, ¡seremos como Espinel!

Pensar y sentir son delitos en los totalitarismos, y la Cuba que se apropiaron los Castro no es excepción

Mis octosílabos contendrán una diversidad de tonos y registros –lírico, nostálgico, satírico, paródico, ético, perético, perimpimpético...– que son mis modos de pensar y sentir a Cuba en la distancia. Pensar y sentir son delitos en los totalitarismos, y la Cuba que se apropiaron los Castro no es excepción. (Ah, y yo que aspiraba a escribir una presentación sin mencionar ese apellido que invita a la arcada, la náusea, la urticaria).

Yo me escapé para ser y estar, acciones que en inglés se (con)funden en un mismo verbo. Me escapé para pensar y sentir. Mares allende y décadas más tarde, admiro a quienes son, están, piensan y sienten en Cuba. Yo no podía imaginar mi vida en mi tierra, pero celebro que haya quienes sí pueden hacerlo y lo hacen a diario, contra el viento y la marea de un régimen implacable. A ustedes van estos versos y los que están por venir.

Pueblo, país y nación (I)

"Pueblo, país y nación"

no es lo mismo que "gobierno".

Por ejemplo, en el infierno

que llaman "revolución"

verás que la represión

contra el pueblo es muy siniestra

y a quien salta a la palestra

por la nación y el destino

del país, un torbellino

del gobierno lo secuestra.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.