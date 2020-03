Una radióloga cubana cuenta su experiencia desde Italia

Nosotros aquí en Italia andamos en esto hace ya más de un mes viviendo esta pesadilla y a pesar de que no hemos alcanzado el pico del contagio estamos bien conscientes de las medidas de restricciones que hay que respetar: evitar el contacto con las personas a menos de un metro si no tienes la mascarilla, lavarte las manos cada vez que puedes y no tocarte nunca la cara mientras estés en la calle y evitar de salir a la calle si no es motivo de trabajo o para comprar comida o medicinas para el que puede hacerlo. Para los ancianos se han activado servicios con voluntarios de la Cruz Roja.

Cuando todo empezó en febrero no se sabía bien qué había que hacer y las cosas eran menos claras. Para mí fue más difícil en relación a mi trabajo en el hospital pero ahora es el momento en que menos te debes preocupar. Yo trabajo en la radiología donde las mujeres operadas por cáncer en el seno vienen a hacer sus controles postoperatorios pero desde el 9 de marzo nos pidieron suspender todos los exámenes y mi trabajo en este momento consiste en llamar y responder a un teléfono para dar las informaciones a las pacientes. Yo no trabajo con los pacientes infectados por el virus.

Con todas las restricciones que vive mucha gente que no puede ni ir a trabajar, es una cosa buena en estos tiempos poder trabajar.

La sensación en estos días es la de vivir en un futuro que a ustedes les va a tocar y me preocupan ustedes

La sensación en estos días que yo vivo en relación a todas las personas que esta semana empiezan a vivir esta epidemia fuera de Italia, es la de vivir en un futuro que a ustedes les va a tocar y me preocupan ustedes. No hay nadie preparado para esto hasta que no lo vives desde dentro. Traté de dar algún consejo a algunas personas fuera de aquí pero me di cuenta que es difícil entender esto mientras no lo vives.

Vivo en Turín, una ciudad no tan grande como Milán, donde es muy difícil contener los contagios. Aquí cuando yo salgo a trabajar en la mañana con mi bicicleta no tengo que pararme en ningún semáforo aunque esté con la luz roja porque no hay tráfico pero puedo ver alguna persona que pasea con su perro. Cuando termino el trabajo a eso de las 4 de la tarde es difícil ver a alguna persona caminando en las calles del centro. Todo está cerrado, bares, tiendas, teatros etc. y si la policía te ve fuera de la casa te puede parar para preguntarte por qué razón estás fuera de tu casa. A mi nunca me han parado pero yo tengo un certificado ya preparado para decir que es por motivo de trabajo.

He oído en un programa de radio que se hablaba de la epidemia en otros países y Cuba parece ser uno de los reticentes a tomar las medidas de restricciones para evitar el contagio. He visto hasta en un video por Facebook en una reunión con los estudiantes de medicina en Cuba, una doctora que les hablaba y que pedía a alguien de quitarse su mascarilla o de salir fuera del teatro. Esto para mi muy es preocupante, para no decir que es un crimen después de ver lo que significa este desastre. Estén atentos ustedes y tomen sus medidas aunque al Gobierno tome su tiempo para hacerlo.

________________________

Colabora con nuestro trabajo: