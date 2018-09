El maquillaje no tapa los problemas de Jimaguayú

El municipio Jimaguayú vive días ajetreados desde que la pasada semana las autoridades anunciaron una visita a Camagüey del presidente Miguel Díaz-Canel. Entre 19 y el 21 de septiembre se espera la llegada del mandatario, lo que ha desatado una avalancha de reparaciones en áreas públicas y centros estatales.

Las autoridades del Partido Comunista (PCC) provincial convocaron varias reuniones con sus militantes para advertir de que Díaz-Canel llegará acompañado por un amplia comisión gubernamental y que Camagüey debe mostrar "su mejor rostro" por esos días, especialmente en los lugares que recorrerá la caravana.

En Jimaguayú, uno de los municipios incluidos en el periplo, se ha desatado una fiebre de retoques que incluye un remozamiento de la carretera que conduce a la Empresa Genética Rescate de Sanguily, ubicada en la zona de Jesús María, uno de los sitios que se espera visite el mandatario que en abril pasado sustituyó en el cargo a Raúl Castro.

La vía hacia la empresa genética es por estos días escenario de la labor de brigadas de trabajadores con machetes que limpian de hierbas en los alrededores, una escena que los campesinos de la zona miran con sorpresa. Los de mayor edad, como el agricultor Omar Vázquez, no recuerdan "cuándo se hizo algo así por aquí".

Desde que asumió el poder, el ingeniero de 58 años ha hecho un recorrido frenético por varias provincias que ha sido seguido ampliamente por la prensa oficial, una práctica que contrasta con la poca movilidad que caracterizó a su antecesor quien "ni siquiera vino a Camagüey cuando fuimos afectados por huracanes", apunta Rubén, residente en la zona.

Ante la llegada del mandatario, en las bodegas de San Cayetano y Victorino, dos de las comunidades más pobres de la región, se ha adelantado la venta de la canasta básica racionada correspondiente al mes de octubre, una práctica habitual en fechas festivas. Los vecinos no salen de su asombro porque, para la ocasión, también se comercializan de forma liberada productos como chocolate, detergente, jabón de lavar y ron.

Los mayores controles policiales que también se han desplegado en el área complican el desarrollo del mercado negro en una región donde se produce la mayor parte del queso que termina en la venta ilegal. Una mayor supervisión de los caminos tiene en vilo a productores y comerciantes de este producto que el Estado prohíbe comercializar de forma privada.

Otros prefieren ver el arribo del mandatario como una oportunidad para airear los problemas cotidianos que marcan la vida en Jimaguayú.

"Hace falta que Díaz-Canel pase más a menudo por esta zona, porque esto está abandonado", comenta un ganadero que se queja de que "lo que se está haciendo es puro maquillaje por las calles por donde él va a pasar, pero los problemas que tenemos la gente que trabaja en el campo no se arreglan con un poco de lechada (pintura de baja calidad)".

La llanura camagüeyana, y en especial la zona de Jimaguayú, tiene una larga tradición ganadera , pero en las últimas décadas el sector se ha visto perjudicado por la crisis económica y la pérdida de miles de cabezas de ganado a consecuencia de la sequía, la falta de forraje y los malos manejos en las granjas estatales. El 70% de la leche que se produce en el territorio sale de fincas no estatales, según datos oficiales.

Los propietarios de fincas, los arrendatarios y cooperativistas llevan años presionando para que el Estado les permita acceder a un mercado mayorista mejor surtido, donde puedan comprar desde tubos para acarrear el agua, hasta alimentos para los animales, algo que ahora solo se obtiene de manera esporádica y en pocos volúmenes.

"Hace falta menos maquillaje y más recursos porque no tenemos medicamentos para los animales, el pienso está perdido y hasta conseguir un pedazo de cerca para custodiar las vacas en un lugar es un problema porque no hay ni madera ni alambre a la venta", demanda Gumersindo, de 66 años.

La autonomía para vender "la leche directamente a los consumidores y poder desarrollar una industria quesera sin que pase por el Estado" también se hallan entre las reivindicaciones que Gumersindo y varios ganaderos de la zona llevan años planteando en reuniones de la ANAP.

En varias reuniones de centros laborales en las que se ha mencionado la inminente llegada de Díaz-Canel los trabajadores han hecho un llamado a aprovechar la visibilidad que le dará al territorio la llegada del presidente del Consejo de Estado para hacer algunos reclamos sociales y laborales.

Varios vecinos esperan poder plantear ante Díaz-Canel problemas que afectan a la zona, como la notable reducción de centros docentes y el déficit de maestros. "Las escuelas de La Loma y Piedra Imán donde vivo las cerraron por falta de alumnos y maestros y solo quedaron dos en San Cayetano y Victorino", lamenta Gumersindo.

Antes de comenzar este curso escolar, la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, reconoció que, a pesar de la "atención" y "estimulación" acordadas a los docentes por el Gobierno para "evitar el éxodo", hay un déficit de unos 10.000 maestros. Una situación que se agrava en las zonas rurales.

"Aquí tenemos un doble problema, porque a los bajos sueldos se suman las malas condiciones de las aulas y del transporte de los docentes hacia las escuelas", apunta Carmina, abuela de dos niños en edad escolar y residentes en Jimaguayú. "Los últimos profesores de mis nietos no han durado ni tres meses frente al aula".

Carmina y otros muchos de sus vecinos se quejan de que los estudiantes "no tienen profesores sino auxiliares pedagógicas improvisadas que no pueden enseñar nada a los muchachos".

Alberto Murga, campesino de la zona, quiere hacer llegar hasta los oídos de Díaz-Canel las dificultades que atraviesan cada día los residentes en Jimaguayú a consecuencia del mal estado de los caminos y de la falta de transporte público, así como del bajo voltaje eléctrico de la zona que provoca que muchas familias "solo pueden encender un par de bombillos".

"Hace más de dos años que no tenemos guaguas para estas comunidades y la farmacia, en Victorino, no cuenta con las medicinas que se venden por el llamado tarjetón". El agricultor denuncia que "la doctora de la familia viene una vez a la semana y no hay consultorio médico, por lo que tiene que atender a los pacientes en el círculo social sin ninguna privacidad".

El coro de los reclamos sigue creciendo en la medida en que se acerca la fecha programada para la visita. Los vecinos saben que, con toda probabilidad, después de las fotos todo seguirá igual. Hasta el sitio donde ocurrió el heroico rescate del brigadier Sanguily está perdido entre la maleza y el marabú. "Como todo Jimaguayú", advierte Gumersindo.

